कबाड़ से जन्मीं 'मेटल बर्ड्स' ने केवलादेव को दी नई चमक, पर्यटकों को दिखेंगे उल्लू और डार्टर के रियलिस्टिक मॉडल

घना पक्षी विहार में बेकार पड़े लोहे और कबाड़ से उल्लू और डार्टर के स्टेच्यू बनवाए गए हैं, जो असली जैसे दिखते हैं.

Metal Birds in Keoladeo
स्क्रैप से बना उल्लू का स्टेच्यू (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 22, 2025 at 6:33 AM IST

3 Min Read
भरतपुर: विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना पक्षी विहार) अब सिर्फ जीवित पक्षियों का स्वर्ग ही नहीं रहेगा, बल्कि कबाड़ से बनीं विशालकाय 'मेटल बर्ड्स' भी पर्यटकों का मन मोहने लगी हैं. पहली बार उद्यान में वर्षों से पड़े अनुपयोगी लोहे के कबाड़ को क्रिएटिव तरीके से रीसाइकल कर उल्लू और डार्टर (स्नेक बर्ड) के रियलिस्टिक मॉडल तैयार किए गए हैं. ये मेटल स्कल्पचर न सिर्फ उद्यान की सजावट बढ़ा रहे हैं, बल्कि पक्षी पहचान और पर्यावरण शिक्षा का अनोखा माध्यम भी बन गए हैं. ये स्टेच्यू रीसाइक्लिंग का जीवंत संदेश दे रहे हैं.

उद्यान निदेशक मानस सिंह ने बताया कि घना में लंबे समय से जमा पुराना लोहा, पाइप, आयरन फ्रेम, नट-बोल्ट और धातु की चादरें बेकार पड़ी थीं. इन्हें हटाने की बजाय दिल्ली के कलाकारों से क्रिएटिव उपयोग करवाने का फैसला लिया गया. उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण की दृष्टि से भी अहम कदम है. कचरे का पुन:उपयोग हुआ और हजारों पर्यटकों को पक्षियों की शिक्षा देने का आकर्षक तरीका मिल गया. मानस सिंह ने बताया कि फिलहाल दो स्टेच्यू तैयार हुए हैं, जिनकी कुल लागत करीब 5 लाख रुपये आई. दोनों को दिल्ली में डिजाइन कर ट्रांसपोर्ट से घना लाया गया.

घना पक्षी विहार में कबाड़ से उल्लू और डार्टर के स्टेच्यू बनवाए गए (ETV Bharat Bharatpur)

लोहे के पंखों वाला उल्लू: मानस सिंह ने बताया कि उल्लू का विशाल मेटल मॉडल मुख्य बैरियर के पास लगाया गया है, जहां असली उल्लू प्राकृतिक रूप से अच्छी संख्या में दिखते हैं. स्टेच्यू की आंखें, चोंच और पंख इतने जीवंत हैं कि दूर से लगता है कोई असली उल्लू बैठा हो. निदेशक मानस सिंह का कहना है कि पर्यटक अब करीब से उल्लू का स्वरूप समझ सकेंगे, जब असली उल्लू दिखेगा तो पहचानना आसान हो जाएगा. यह फोटो प्वाइंट के साथ-साथ पर्यावरण जागरूकता का प्रतीक भी बनेगा.

कबाड़ से जन्मीं 'मेटल बर्ड्स'
कबाड़ से बने बर्ड स्टेच्यू (ETV Bharat GFX)

डार्टर मंदिर के पास पॉन्ड में लगाया गया: उद्यान निदेशक ने बताया कि दूसरा मॉडल डार्टर यानी स्नेक बर्ड का है, जो केवलादेव मंदिर के पास तालाब क्षेत्र में लगाया जा रहा है. यहां डार्टर अक्सर पंख फैलाकर धूप सेंकते नजर आते हैं. उन्होंने बताया कि स्टेच्यू का पतला शरीर, लंबी गर्दन और नुकीली चोंच, सब कुछ बिल्कुल असली जैसा है और इसी लोकेशन को चुना गया है, ताकि पर्यटक असली और मेटल डार्टर की तुलना कर सकें.

Metal Birds in Keoladeo
डार्टर का रियलिस्टिक मॉडल लगाया गया है (ETV Bharat Bharatpur)

आगे बनेगी पूरी 'बर्ड लर्निंग ट्रेल': निदेशक ने बताया कि यह तो बस शुरुआत ह, आगे सारस, पेंटेड स्टॉर्क, पेलिकन, ओपनबिल स्टॉर्क जैसी अन्य प्रजातियों के भी मेटल मॉडल लगाए जाएंगे. उद्देश्य है कि प्रवेश द्वार से लेकर पार्क के अंदर तक एक पूरी 'बर्ड लर्निंग लाइन' बन जाए. यूरोप के कई नेचर पार्कों की तरह यहां भी आर्ट स्कल्पचर मुख्य आकर्षण बनेंगे. मानस सिंह ने कहा कि विश्व धरोहर केवलादेव घना पहले से ही प्रवासी पक्षियों के लिए मशहूर है, लेकिन अब कला, शिक्षा और रीसाइक्लिंग का यह अनोखा संगम इसे नई पहचान देगा.

मेर गेट पर लगा उल्लू का मॉडल
मेर गेट पर लगा उल्लू का मॉडल (ETV Bharat Bharatpur)

ART FROM SCRAP
GHANA BIRD SANCTUARY
OWL AND DARTER STATUE IN KEOLADEV
KEOLADEO NATIONAL PARK
METAL BIRDS IN KEOLADEO

