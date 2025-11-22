ETV Bharat / state

कबाड़ से जन्मीं 'मेटल बर्ड्स' ने केवलादेव को दी नई चमक, पर्यटकों को दिखेंगे उल्लू और डार्टर के रियलिस्टिक मॉडल

भरतपुर: विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना पक्षी विहार) अब सिर्फ जीवित पक्षियों का स्वर्ग ही नहीं रहेगा, बल्कि कबाड़ से बनीं विशालकाय 'मेटल बर्ड्स' भी पर्यटकों का मन मोहने लगी हैं. पहली बार उद्यान में वर्षों से पड़े अनुपयोगी लोहे के कबाड़ को क्रिएटिव तरीके से रीसाइकल कर उल्लू और डार्टर (स्नेक बर्ड) के रियलिस्टिक मॉडल तैयार किए गए हैं. ये मेटल स्कल्पचर न सिर्फ उद्यान की सजावट बढ़ा रहे हैं, बल्कि पक्षी पहचान और पर्यावरण शिक्षा का अनोखा माध्यम भी बन गए हैं. ये स्टेच्यू रीसाइक्लिंग का जीवंत संदेश दे रहे हैं.

उद्यान निदेशक मानस सिंह ने बताया कि घना में लंबे समय से जमा पुराना लोहा, पाइप, आयरन फ्रेम, नट-बोल्ट और धातु की चादरें बेकार पड़ी थीं. इन्हें हटाने की बजाय दिल्ली के कलाकारों से क्रिएटिव उपयोग करवाने का फैसला लिया गया. उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण की दृष्टि से भी अहम कदम है. कचरे का पुन:उपयोग हुआ और हजारों पर्यटकों को पक्षियों की शिक्षा देने का आकर्षक तरीका मिल गया. मानस सिंह ने बताया कि फिलहाल दो स्टेच्यू तैयार हुए हैं, जिनकी कुल लागत करीब 5 लाख रुपये आई. दोनों को दिल्ली में डिजाइन कर ट्रांसपोर्ट से घना लाया गया.

घना पक्षी विहार में कबाड़ से उल्लू और डार्टर के स्टेच्यू बनवाए गए (ETV Bharat Bharatpur)

लोहे के पंखों वाला उल्लू: मानस सिंह ने बताया कि उल्लू का विशाल मेटल मॉडल मुख्य बैरियर के पास लगाया गया है, जहां असली उल्लू प्राकृतिक रूप से अच्छी संख्या में दिखते हैं. स्टेच्यू की आंखें, चोंच और पंख इतने जीवंत हैं कि दूर से लगता है कोई असली उल्लू बैठा हो. निदेशक मानस सिंह का कहना है कि पर्यटक अब करीब से उल्लू का स्वरूप समझ सकेंगे, जब असली उल्लू दिखेगा तो पहचानना आसान हो जाएगा. यह फोटो प्वाइंट के साथ-साथ पर्यावरण जागरूकता का प्रतीक भी बनेगा.