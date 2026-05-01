सूपा में अशोक गहलोत का भाजपा पर जुबानी हमला, प्रतिमा अनावरण बना सियासी शक्ति प्रदर्शन
प्रतिमा अनावरण के अवसर पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एक साथ नजर आए.
Published : May 1, 2026 at 8:41 PM IST
भरतपुर: जिले के बयाना उपखंड के गांव सूपा में शुक्रवार को आयोजित प्रतिमा अनावरण समारोह उस समय बड़े सियासी शक्ति प्रदर्शन में बदल गया, जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच से भाजपा पर तीखा हमला बोला. कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और नेता अशोक चांदना सहित कई दिग्गज एक मंच पर नजर आए. पूर्व विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह सूपा की स्मृति में स्थापित प्रतिमा तथा लोकोपयोगी भवन का विधिवत लोकार्पण किया गया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे. भीड़ और उत्साह ने पूरे आयोजन को राजनीतिक रंग दे दिया.
जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोधियों को डराने का काम किया जा रहा है. गहलोत ने कहा कि वर्तमान सरकार विकास और जनकल्याण के बजाय धर्म और जुमलेबाजी की राजनीति कर रही है. उन्होंने अपने शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय आम जनता को राहत देने और प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए कई कदम उठाए गए. वहीं भाजपा सरकार पर उन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ने और जनकल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने के आरोप लगाए.
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कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है और आम जनता परेशान है. उन्होंने भरतपुर क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी और बढ़ते अपराधों पर भी चिंता जताई. सभा में मौजूद अन्य नेताओं ने भी कांग्रेस की नीतियों और योजनाओं को जनहितकारी बताते हुए भाजपा सरकार की आलोचना की. मंच पर एक साथ बड़े नेताओं की मौजूदगी और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ने इस आयोजन को कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के रूप में स्थापित कर दिया.
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नेताओं ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में जनता अपने मत के माध्यम से सरकार को जवाब देगी. कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सांसद भजनलाल जाटव, पूर्व मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह, अशोक चांदना, विधायक रोहित बोहरा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मंच पर मौजूद रहे. सभी नेताओं की एक साथ उपस्थिति ने न केवल कार्यक्रम की राजनीतिक महत्ता बढ़ाई, बल्कि क्षेत्र में कांग्रेस की एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती का भी स्पष्ट संदेश दिया.