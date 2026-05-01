ETV Bharat / state

सूपा में अशोक गहलोत का भाजपा पर जुबानी हमला, प्रतिमा अनावरण बना सियासी शक्ति प्रदर्शन

प्रतिमा अनावरण के दौरान गहलोत ( ETV Bharat Bharatpur )