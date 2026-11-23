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'राणा सांगा से हारा था बाबर, दौलत खां ने दिया था भारत पर आक्रमण का न्यौता', आगरा में इतिहास और सियासत आमने-सामने

आगरा: साल भर से ऊपर हो गए, जब वीर शिरोमणि राणा सांगा पर सपा से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के दिए विवादित बयान ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया था. तब देश भर में सपा सांसद के बयान का भारी विरोध हुआ था और क्षत्रिय समाज सड़क पर उतर आया था. भारी हंगामा हुआ. करणी सेना के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद के आवास तक पहुंच गए थे. इसके साथ ही बाबर को किसने भारत बुलाया? इस पर बहस छिड़ गई. 21 मार्च 2025 को दिए गए बयान के बाद उपजा गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है. आगरा में रामजी लाल सुमन के आवास से करीब 50 मीटर की दूरी पर राणा सांगा की प्रतिमा लगाने के लिए पिछले दिनों भूमि पूजन किया गया है. 18 टन वजनी यह प्रतिमा दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक स्थापित होने का अनुमान है. 2027 के विधानसभा चुनाव सन्निकट हैं, इस कारण यह प्रकरण फिर से गर्मा गया है. इसके साथ ही सियासत भी चरम पर है. इस रिपोर्ट में इतिहासकारों के हवाले से पढ़िए राणा सांगा से जुड़ी कहानी, बाबर किसके बुलावे पर भारत आया? और चुनाव को देखते हुए भाजपा-सपा को होने वाला नफा-नुकसान...

भाजपा विधायक डॉ. धर्मपाल की पहल पर 38 लाख रुपये में मेवाड़ के राजा राणा सांगा की अश्वारोही प्रतिमा बन रही है. इसे स्थापित करने के लिए नगर निगम 12 लाख रुपये की लागत से मजबूत फाउंडेशन बनवा रहा है. चुनाव करीब हैं और इस बीच करीब एक हफ्ते पहले भूमि पूजन भी हो गया. बताते हैं कि प्रतिमा का काम अंतिम चरण में है और सिर्फ फाइनल टच ही दिया जाना है.

क्या है विवाद, जानिए (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहा था सपा सांसद ने

समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने 21 मार्च 2025 को राज्यसभा में कहा था कि भारत के मुसलमानों का आदर्श बाबर नहीं है. बीजेपी वाले हमेशा बाबर को लेकर कोसते रहते हैं. जबकि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था. राणा सांगा गद्दार हैं. भारत के हिंदू गद्दार राणा सांगा की संतान हैं. सुमन के इसी बयान के बाद देशभर में बवाल मच गया. सपा सांसद के इसी बयान से देश में राणा सांगा पर संग्राम शुरू हो गया. करणी सेना एमजी रोड स्थित सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास तक पहुंच गई. हंगामा और तोड़फोड़ की गई. मामला पुलिस तक पहुंचा. सपा सांसद के बेटे की ओर से हरिपर्वत थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया. इसके साथ ही आगरा में करणी सेना ने महापंचायत की. जिसमें देशभर से क्षत्रिय के साथ ही सर्व समाज के लोग पहुंचे.

जानिए कौन थे वीर शिरोमणि? (Photo Credit; ETV Bharat)

कौन थे राणा सांगा

वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं, मेवाड़ के शासक रायमल के चार बेटे पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल, राणा सांगा उर्फ संग्राम सिंह व सेसां थे. राणा सांगा का जन्म 1482 में हुआ. सन 1509 में मेवाड़ के शासक बने. सन 1528 तक वे शासक रहे. राणा सांगा वीर योद्धा और प्रतापी शासक थे. करीब 46 साल के जीवन काल में छोटे-बडे़ मिलाकर कुल 100 युद्ध लड़े, जिनमें से 99 जीते. राणा सांगा की बहादुरी और वीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उनके शरीर पर 80 घाव थे. राणा सांगा की एक आंख नहीं थी. एक हाथ और एक पैर भी नहीं था. इसके बाद भी उनके सामने बडे़-बड़े सूरमा नतमस्तक हो जाते थे. राणा सांगा ने खटोली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को दो बार हराया था. इसके साथ ही बाबर को भी बयाना के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया था.

मुगल सल्तनत का पहला बादशाह (Photo Credit; ETV Bharat)

बाबर के बारे में जानिए

वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं, भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की. पूरा नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था. बाबर सन् 1494 में महज 12 साल की उम्र में फरगना घाटी का शासक बना. यह जगह अब उज्बेकिस्तान में है. पिता उमर शेख मिर्जा की मौत के बाद बाबर को गद्दी मिली. उमर शेख तैमूर का वंशज था. बाबर की मां कुतलुग निगार खानम थीं, जो चंगेज खां के वंश में पैदा हुईं थीं. बाबर ने पांच बार हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था. सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर पहला मुगल बादशाह बना.

राणा सांगा के जीते गए प्रमुख युद्ध (Photo Credit; ETV Bharat)

बयाना में हारा, खानवा में जीता गया

राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि सन 1526 में जब बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ. जिसमें दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की मौत हो गई. फिर दिल्ली की गद्दी पर बाबर बैठा. दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते ही बाबर ने आगरा पर अधिकार किया. इसके बाद बाबर ने राजस्थान की ओर अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहा, जो राणा सांगा को गंवारा नहीं हुआ. तभी बाबर ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया. जब इसकी जानकारी राणा सांगा को हुई तो उन्होंने बयाना पर आक्रमण किया. बयाना के किले से बाबर के सिपहसालार को हराया और भगा दिया. जिस पर बाबर पूरी सेना के साथ फतेहपुर सीकरी की ओर बढ़ा. जहां पर राणा सांगा की राजपूत सेना और बाबर की सेना के मध्य खानवा में भीषण युद्ध हुआ. जिसमें राणा सांगा घायल हो गए.

अब यह है तैयारी (Photo Credit; ETV Bharat)

बाबर की जीत युद्ध की रणनीति थी. बाबर ने अपनी सेना के आगे बिना बैल की बैलगाड़ी खड़ी की और उनके बीच लोहो की जंजीर बांध दी थी. बाबर ने पहली बार भारत में तोप का इस्तेमाल किया था. जबकि, राणा सांगा के पास तोप नहीं थी. तोप के आगे राजपूत सेना टिक नहीं पाई. इसके साथ ही बाबर ने अपनी एक रिजर्व सेना भी रखी थी. जब राजपूत सेना थक गई तो बाबर ने रिजर्व सेना को युद्ध के मैदान में उतारा.

मेवाड़ का राज्य: वरिष्ठ इतिहासकार राज किशोर राजे बताते हैं, राणा सांगा के राज्य मेवाड़ की सीमा पूरब में आगरा, दक्षिण में गुजरात की सीमा तक थी. दिल्ली, मालवा, गुजरात के सुल्तानों के साथ राणा सांगा ने 18 युद्ध लड़े. राणा सांगा हर युद्ध में जीते. आसपास के सभी राजा राणा सांगा की बहादुरी से परिचित थे. ऐसे में ये कहना उचित नहीं लग रहा है कि राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता दिया था. जिस दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को अकेले ही राणा सांगा ने हराया था. उसी सुल्तान को हराने के लिए किसी बाहरी की मदद का कोई सवाल ही नहीं उठता.

खानवा में लगी राणा सांगा की प्रतिमा (Photo Credit; ETV Bharat)

दौलत खां लोदी ने हिंदुस्तान बुलाया बाबर को

आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह बताते हैं कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के रिश्ते में चाचा व पंजाब के गर्वनर दौलत खां लोदी ने बाबर को हिंदुस्तान बुलाया था. अंग्रेजी हुकूमत के दौरान पंजाब सरकार में सन 1883-84 के लाहौर गजेटियर में दौलत खान लोदी के बाबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का न्योता देने के तथ्य का उल्लेख है. इसके साथ ही बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा में लिखा है कि हिंदुस्तान में आने का न्योता उसे दौलत खां लोदी ने दिया था. अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारी एएस बिवरिज ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया. जिसमें एएस बिवरिज ने लिखा है कि बाबर को दौलत खां लोदी ने हिंदुस्तान में इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए न्योता दिया था. यह तो आक्षेप लगाने और हिंदुओं का अपमानित करने के लिए विवाद लाया गया कि वीर शिरोमणि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था. फतेहपुर सीकरी की बात करें तो यहां से तीन युद्ध लड़े गए. राणा सांगा और बाबर की सेना के बीच बयाना का युद्ध हुआ था, जो बाबर हारा था. इसके बाद खानवा के युद्ध में भी बाबर हारा. बाबर ने खुद स्वीकार किया है. इसमें तीसरा और अंतिम युद्ध फतेहपुर सीकरी किले पर लड़ा गया.

खानवा का स्मारक (Photo Credit; ETV Bharat)

सपा सांसद के आवास के सामने लगेगी राणा की प्रतिमा