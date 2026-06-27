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आगरा में लगेगी लोकमाता अहिल्याबाई की प्रतिमा, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फणड़नवीस करेंगे अनावरण

आगरा : लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 301वीं जयंती पर 30 जून को एत्मादपुर के मॉडल स्कूल में भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने शनिवार को बताया, लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की जयंती समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे. जबकि उनकी प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणड़वीस करेंगे. इस अवसर पर महाराष्ट्र विधानपरिषद के सभापति राम शिंदे बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत करेंगे. जयंती समारोह में देशभर के पाल-बघेल-धनगर समाज के सांसद, विधायक के साथ ही सामाजिक हस्तियां शामिल होंगी.

केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने बताया कि लोकमाता ने केवल पाल-बघेल-धनगर समाज के लिए ही सेवाभाव नहीं रखा, बल्कि उन्होंने सर्व समाज के उत्थान के लिए कार्य किया. लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर ने होल्कर साम्राज्य से बाहर हजारों शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया. जिनमें काशी विश्वनाथ सहित ज्योतिर्लिंग भी शामिल हैं.

50 हजार से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था : केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने बताया, जयंती समारोह के लिए एत्मादपुर, टूंडला और जलेसर विधानसभा के साथ ही आगरा और फिरोजाबाद जिले के सवा सौ से अधिक गांवों का दौरा किया है. हर सामाजिक बंधुओं को आमंत्रित किया है. जो बस, ट्रैक्टर और अपने निजी वाहनों से पहुंचेंगे. पांडाल में 50 हजार से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है. भीषण गर्मी में आम जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए दो जर्मन हैंगर पांडाल बनाया गया है. जिसमें शीतलता प्रदान करने के लिए पंखे और बड़े वाटर कूलर लगाए गए हैं. लोगों के बैठन से लेकर उनके पेजयल का भी विशेष ख्याल रखा गया है.