केसरीसिंह बारहठ की प्रतिमा अनावरण, केंद्रीय मंत्री बोले, 'देवखेड़ा गांव सच्चे अर्थों में बन गया क्रांति तीर्थ'
केसरीसिंह बारहठ की प्रतिमा का अनावरण पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि बारहठ के राष्ट्र प्रथम का संदेश आज भी प्रासंगिक है.
Published : December 23, 2025 at 6:06 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के शाहपुरा के देवखेड़ा गांव में मंगलवार को स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली स्मृतियां जीवंत हो गई, जब अमर शहीद और क्रांतिकारी केसरीसिंह बारहठ की प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और ओंकार सिंह लखावत ने किया.
क्रांतिकारी चेतना के प्रतीक केसरीसिंह बारहठ के पैतृक गांव देवखेड़ा में आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह ने स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली अध्यायों को पुनः स्मरण कराया. केंद्र सरकार की 'मेरा गांव, मेरी धरोहर' योजना में चयनित देवखेड़ा में प्रतिमा अनावरण के साथ ही राष्ट्रप्रथम की भावना को नई ऊर्जा मिली. समारोह में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, सांसद दामोदर अग्रवाल, शाहपुरा विधायक डॉ लालाराम बैरवा, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे.
प्रतिमा अनावरण के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 'देवखेड़ा में केसरीसिंह बारहठ की प्रतिमा स्थापित होने से यह गांव सच्चे अर्थों में क्रांति तीर्थ बन गया है. बारहठ ने राष्ट्रप्रथम का जो संदेश दिया, वह आज भी प्रासंगिक है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पथ पर अग्रसर है और आज वैश्विक मंच पर देश की प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ रही है.'
वहीं कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आयोजन समिति की मांग पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा शाहपुरा में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं और केंद्र सरकार उनके योगदान को सहेजने के लिए सतत प्रयासरत है.