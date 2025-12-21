ETV Bharat / state

अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा मसूरी का कंपनी गार्डन, भट्ट बोले- 'देश से गुलामी के प्रतीक समाप्त हो रहे'

मसूरी के अटल उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण. ( PHOTO- ETV Bharat )

मसूरी: उत्तराखंड के मसूरी में ऐतिहासिक कंपनी गार्डन का नाम बदलकर अटल उद्यान किए जाने के बाद रविवार को भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद मूर्ति का भव्य अनावरण किया गया. इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संयुक्त रूप से मूर्ति का अनावरण किया.

उत्तराखंड निर्माण में अटल जी का ऐतिहासिक योगदान: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता और संकल्प का परिणाम है. पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के अथक प्रयासों से अंग्रेजी शासनकाल के नाम कंपनी गार्डन को बदलकर अटल उद्यान किया गया. आज उसी उद्यान में अटल जी की आदमकद मूर्ति का स्थापित होना मसूरी के लिए गौरव का क्षण है. उन्होंने लोगों से अटल जी द्वारा बताए गए राष्ट्रसेवा और सुशासन के मार्ग पर चलने का आह्वान किया. अटल उद्यान में आयोजित यह कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति, स्मरण और संकल्प का प्रतीक बन गया.

मसूरी के अटल उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण (VIDEO- ETV Bharat)

गुलामी के नाम हटना गर्व की बात: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि, आज मसूरी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही है. क्योंकि, अंग्रेजों द्वारा दिए गए गुलामी के प्रतीकों को हटाकर राष्ट्रनायकों के नाम स्थापित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासन में इसे कंपनी गार्डन कहा जाता था. लेकिन, अब यह अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा और यहां स्थापित अटल जी की मूर्ति आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी.

कांग्रेस पर तीखा प्रहार: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा भाजपा नेताओं को रावण का वंशज कहे जाने पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि, यह तय जनता करेगी कि कौन किसका वंशज है? अब तक हुए सभी चुनावों में देवभूमि की जनता ने राम के वंशजों को ही विजयी बनाया है.