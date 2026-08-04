पुण्यतिथि पर दिशोम गुरु शिबू सोरन की प्रतिमा का हुआ अनावरण, हजारों लोगों ने लिया हिस्सा
पाकुड़ में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि के मौके पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया.
Published : August 4, 2026 at 3:50 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 4:00 PM IST
पाकुड़: पहली पुण्यतिथि के मौके पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण एवं सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, उपायुक्त मेघा भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष अजीजुल इस्लाम, कांग्रेस महासचिव तनवीर आलम सहित राजद और कांग्रेस के नेताओं ने शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण संयुक्त रूप से किया.
झारखंड राज्य, शिबू सोरेन के त्याग और संघर्ष का परिणामः हेमलाल मुर्मू
शिबू सोरेन की प्रतिमा के अनावरण के बाद कृषि उपज बाजार समिति परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें गठबंधन दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. श्रद्धांजलि सभा को कांग्रेस प्रदेश महासचिव तनवीर आलम, राजद जिलाध्यक्ष महावीर मड़ैया सहित विधायक हेमलाल मुर्मू, प्रो स्टीफन मरांडी ने संबोधित किया. अपने संबोधन में विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा एवं शोषण के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका और उनके नेतृत्व में ही झारखंड अलग राज्य का आंदोलन शुरू हुआ. हेमलाल मुर्मू ने कहा कि बेजुबानों की जुबान थे शिबू सोरेन. उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन के त्याग और संघर्ष का परिणाम है कि हमें अलग झारखंड राज्य मिला.
शिबू सोरेन ने झारखंड में आदिवासियों के लिए अनेक काम किएः स्टीफन मरांडी
इस मौके पर विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी ने कहा कि जल, जंगल और जमीन को बचाने और लोगों को महाजनों के चंगुल से मुक्त कराने, दबे कुचलों को उनका हक दिलाने और संघर्ष के लिए लोगों को एकजुट करने का काम शिबू सोरेन ने किया. जिसका नतीजा है कि आज भी गुरु जी को लोग श्रद्धा से याद करते हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की पहचान बचाने, उन्हें उनका हक दिलाने और लोगों को रोजगार मुहैया कराने जैसे काम किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आदिवासियों की घटती आबादी चिंता का विषय जरूर है लेकिन इस दिशा में सरकार काम कर रही है.
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