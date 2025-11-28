ETV Bharat / state

रांची में कोल विद्रोह के वीर नायक बुली महतो की आदमकद प्रतिमा का अनावरण, वंशजों को JLKM का मिला साथ

रांची में कोल विद्रोह के वीर नायक बुली महतो का प्रतिमा का अनावरण किया गया. मौके पर उनके वंशज मौजूद रहे.

UNVEILING OF STATUE OF BULLY MAHATO
कोल विद्रोह के नायक बुली महतो की प्रतिमा का अनावरण (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 28, 2025 at 4:36 PM IST

रांची: झारखंड में कोल विद्रोह के वीर नायक बुली महतो की आदमकद प्रतिमा का अनावरण सोनाहातू प्रखंड के भकुआडीह चौक पर किया गया है. हालांकि कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए वीर बुली महतो के वंशजों को काफी जद्दोजहद करना पड़ा. इनको JLKM का साथ मिला. लेकिन अनावरण से पहले पुलिस के साथ गरमा गरम बहस भी हुई.


प्रतिमा स्थापना को लेकर दो राजनीतिक पक्ष सक्रिय

प्रतिमा स्थापना को लेकर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से दो अलग राजनीतिक समूह सक्रिय थे. इसी पृष्ठभूमि में प्रशासन सतर्क था और जुलूस को प्रतिमा स्थल तक बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही थी. प्रतिमा स्थापना को लेकर चल रहे विवाद को शांत करने के लिए बुंडू एसडीपीओ और प्रखंड प्रशासन ने वंशजों, JLKM और JMM, तीनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी. बैठक में एक संयुक्त कमेटी भी मौजूद थी. जिसके साथ यह तय किया गया कि प्रतिमा अनावरण वंशजों की उपस्थिति में शांतिपूर्वक सम्पन्न होगा और किसी तरह की राजनीतिक नारेबाजी या विवाद को जगह नहीं दिया जाएगा.

कोल विद्रोह के नायक बुली महतो की प्रतिमा का अनावरण (ईटीवी भारत)


जुलूस को रोकने की कोशिश, फिर भी आगे बढ़ी भीड़

जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में बाजार टांड़ से तिरंगा पदयात्रा निकाली गई थी. लेकिन कार्यक्रम स्थल पहुंचने से 100 मीटर पहले ही पुलिस ने यात्रा को रोकने की कोशिश की. लेकिन कुछ देर तक खींचतान के बाद प्रशासन को पीछे हटना पड़ा. प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर JLKM नेता देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि पुलिस प्रशासन उन्हें यहां आने से रोकना चाहती थी. लेकिन भीड़ का उत्साह इतना अधिक था कि प्रशासन रोक नहीं पाई. उन्होंने कहा कि जनता अपने नायक को सम्मान देने निकली थी, इसलिए सभी आगे बढ़े.


प्रतिमा स्थल पर पहुंचने के बाद वंशज, ग्राम प्रधान और पाहन ने परंपरा के अनुसार प्रतिमा और शिलापट्ट का अनावरण किया. स्थल को फूल-मालाओं और पारंपरिक तरीके से सजाया गया था. इस दौरान अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों की टीम भी मौके पर मौजूद थी. ताकि किसी तरह का विवाद न बढ़े और भीड़ को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित किया जा सके.


वीर बुली महतो का इतिहास में जिक्र

वीर बुली महतो का जन्म 27 नवंबर 1785 को हुआ था. ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कोल विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में उनकी भूमिका इस क्षेत्र के लोगों में आज भी आस्था और सम्मान के साथ याद की जाती है. सोनाहातू के कोडाडीह में बुली महतो के नाम से एक प्राइमरी स्कूल भी संचालित है, जो स्थानीय लोगों की उनके प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाता है.

रांची
कोल विद्रोह के नायक
बुली महतो का प्रतिमा
STATUE OF BULLY MAHATO
UNVEILING OF STATUE OF BULLY MAHATO

