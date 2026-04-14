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हिमाचल के इस शहर में 20.37 लाख की लागत से बना भीमराव अंबेडकर का स्मारक, जानें क्या है इसकी खासियत

डॉ. भीमराव अंबेडकर के स्मार्क का लोकार्पण ( ETV Bharat )

शिमला: राजधानी शिमला में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉ. अंबेडकर के एक भव्य स्मारक का लोकार्पण किया. यह स्मारक आधुनिक तकनीक और शिल्प का बेहतरीन नमूना है, जिसके निर्माण में मौसम प्रतिरोधी स्टेनलेस स्टील का विशेष रूप से इस्तेमाल किया गया है, ताकि यह शिमला की कठिन मौसमी परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहे. लगभग 20.37 लाख रुपये की लागत से तैयार इसकी ऊंचाई 15 फीट और चौड़ाई 10 फीट है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए कहा कि इस स्मारक को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक अधिकारों के प्रति जनता को जागरूक करना और युवाओं को न्याय व समानता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है. उन्होंने इसे एक सांस्कृतिक पहचान और नागरिक गर्व का प्रतीक बताते हुए कहा कि आने वाले समय में यह स्थान एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक स्थल के रूप में उभरेगा. डॉ. भीमराव अंबेडकर के स्मार्क का लोकार्पण (ETV Bharat)