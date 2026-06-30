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आगरा में अहिल्याबाई की प्रतिमा का अनावरण, स्पीकर ओम बिरला करेंगे सभा को संबोधित

अहिल्याबाई होल्कर की 301वीं जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रतिमा अनावरण के साथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

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अहिल्याबाई होल्कर की 301वीं जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रतिमा अनावरण करेंगे. साथ में जनसभा को संबोधित करेंगे. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 1:42 PM IST

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आगरा : आगरा के एत्मादपुर में लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 301वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी. एत्मादपुर के मॉडल स्कूल मैदान में लोकमाता अहिल्याबाई की भव्य प्रतिमा का अनावरण कि मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे.

इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रतिमा अनावरण के साथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

कार्यक्रम आयोजक व केंद्रीय प्रो. एसपी सिंह बघेल ने बताया कि मंगलवार को आयोजित समारोह में लोकमाता अहिल्या बाई होल्कर की 301वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी. जिसमें समारोह में विशिष्ट अतिथि महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति राम शिंदे रहेंगे.

बता दें कि एत्मादपुर के मॉडल स्कूल मैदान में आयोजित होने वाले लोकमाता अहिल्या बाई के जयंती समारोह, प्रतिमा अनावरण और जनसभा की सोमवार देर शाम तक पूरी तैयारी कर ली गई थी.

कार्यक्रम संयोजक केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने बताया कि एत्मादपुर, टूंडला और जलेसर विधानसभा क्षेत्रों के अलावा आगरा व फिरोजाबाद जिले के 150 से अधिक गांवों में जयंती समारोह को लेकर संपर्क करके आमंत्रित किया है.

यह कोई राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक स्वरूप का है. इसमें सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और सर्वसमाज के लोगों को आमंत्रित किया है.

यह अतिथि रहेंगे मौजूद

लोकमाता जयंती समारोह में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भारणे, महाराष्ट्र सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री केशव बघेल, राज्यसभा सांसद राम वडकुते समेत देशभर से पाल, बघेल और धनगर समाज के सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे.

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