ETV Bharat / state

आगरा में अहिल्याबाई की प्रतिमा का अनावरण, स्पीकर ओम बिरला करेंगे सभा को संबोधित

अहिल्याबाई होल्कर की 301वीं जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रतिमा अनावरण करेंगे. साथ में जनसभा को संबोधित करेंगे. ( ETV Bharat )

आगरा : आगरा के एत्मादपुर में लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 301वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी. एत्मादपुर के मॉडल स्कूल मैदान में लोकमाता अहिल्याबाई की भव्य प्रतिमा का अनावरण कि मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे. इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रतिमा अनावरण के साथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे. कार्यक्रम आयोजक व केंद्रीय प्रो. एसपी सिंह बघेल ने बताया कि मंगलवार को आयोजित समारोह में लोकमाता अहिल्या बाई होल्कर की 301वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी. जिसमें समारोह में विशिष्ट अतिथि महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति राम शिंदे रहेंगे. बता दें कि एत्मादपुर के मॉडल स्कूल मैदान में आयोजित होने वाले लोकमाता अहिल्या बाई के जयंती समारोह, प्रतिमा अनावरण और जनसभा की सोमवार देर शाम तक पूरी तैयारी कर ली गई थी.