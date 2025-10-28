ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनाव को त्रिकोणीय बना रहा है JLKM? 2024 में किस तरह का डाला था असर, क्या कहते हैं आंकड़ें और जानकार

घाटशिला उपचुनाव में झामुमो और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, वहीं जेएलकेएम उम्मीदवार रामदास मुर्मू को लेकर भी अटकलें तेज हैं.

Ghatsila by election 2025
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
ETV Bharat Jharkhand Team

October 28, 2025

रांची: घाटशिला की चुनावी बिसात तैयार हो चुकी है. झामुमो पर सीटिंग सीट बचाने का दबाव है तो भाजपा पर एसटी के बीच पैठ बनाने का मौका. मैदान में दो राजनीतिक घरानों की सेकेंड पीढ़ी ताल ठोक रही है. एक तरफ झामुमो के सोमेश सोरेन तो दूसरी तरफ भाजपा के बाबूलाल सोरेन. वहीं जयराम कुमार महतो की पार्टी जेएलकेएम ने दोबारा रामदास मुर्मू को मैदान में उतारा है.

अब सवाल है कि क्या जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम इस चुनाव को त्रिकोणीय बना रही है या कुड़मी आंदोलन का खामियाजा भुगत सकती है. 2024 के चुनाव में इस सीट पर जेएलकेएम ने किस तरह का डाला था असर. क्या कहता है डाटा और क्या कहते हैं राजनीतिक के जानकार.

वरिष्ठ पत्रकार की राय

वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा का मानना है कि कुड़मी वोटर्स का जयराम कुमार महतो के प्रति झुकाव है. जेएलकेएम ने कुड़मी को एसटी का दर्जा देने की मांग का समर्थन भी किया है. इसकी वजह से भी कुड़मी समाज का जयराम महतो की ओर झुकाव बढ़ा है. उनकी सभा में अच्छी खासी भीड़ जुटती है. लेकिन जेएलकेएम के प्रति आदिवासी समाज की नाराजगी बढ़ी है. चुनाव पर इसका असर दिख सकता है. वैसे जयराम अच्छी तरह जानते हैं कि उनका कोर वोटर कुड़मी है. इसलिए सोच समझकर उन्होंने इस मुद्दे को हवा दी है.

दूसरी तरफ आजसू के सुदेश महतो भी कुड़मी को एसटी का दर्जा देने की मांग खुलकर करते आ रहे हैं. कुड़मी वोट बैंक में उनका अपना अलग प्रभाव है. देखना होगा कि वे कुड़मी वोट को एनडीए के पक्ष में साधने में कितने सफल होते हैं. लेकिन जेएलकेएम के 2024 के परफॉर्मेंस को देखें तो उससे बहुत हद तक एक तस्वीर बनती दिखती है. उस चुनाव में भी उन्होंने महज 8 हजार के करीब वोट बटोरा था. कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जेएलकेएम इस चुनाव में अपना एक कोण तैयार करता दिख रहा है. ऊपर से रामदास मुर्मू स्थानीय हैं. अपने स्तर से आदिवासी वोट बैंक पर असर जरुर डाल सकते हैं. लेकिन सही मायने में मुकाबला भाजपा और झामुमो के बीच ही दिख रहा है.

तीन प्रमुख प्रत्याशियों का लेखा-जोखा

जेएलकेएम के रामदास मुर्मू मूलरूप से घाटशिला के कालाझोर गांव के रहने वाले हैं. पढ़े लिखे हैं. कोचिंग सेंटर चलाते हैं. एक शिक्षक के नाते समाज में अलग प्रतिष्ठा मिलती है. क्षेत्र के लोगों के बीच हमेशा उठना-बैठना रहता है. झामुमो के सोमेश सोरेन जमशेदपुर में रहते हैं. इन्होंने इंजीनियरिंग की है. जबकि भाजपा के बाबूलाल सोरेन सरायकेला में रहते हैं. पिछले चुनाव से ही इलाके में सक्रिय हैं. आदिवासी गेटअप में रहते हैं. लोकल अंदाज में बात करते हैं.

प्रमुख राजनीतिक दलों के वर्तमान प्रचारक

झामुमो - दीपक बिरुआ, समीर मोहंती, मंगल कालिंदी, जगत मांझी, सबीता महतो, जोबा मांझी, लुईस मरांडी, एम.टी.राजा

भाजपा - बाबूलाल मरांडी, भानु प्रताप शाही, अमर बाउरी, आदित्य साहू, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा

जेएलकेएम - देवेंद्र महतो, डॉ बसंती हेंब्रम, बेबी महतो, दमयंती मुंडा

2024 में कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ी थी चुनाव

पार्टीकंटेस्टेड जीत
भाजपा 6821
कांग्रेस 3016
आजसू1001
झामुमो4334
राजद 0704
भाकपा माले0402
जदयू 0201
लोजपा(आर) 0101
जेएलकेम6801

कुल संख्या - 81

जेएलकेएम प्रत्याशी की जमानत हो गई थी जब्त

साल 2024 के विधानसभा चुनाव में घाटशिला सीट पर झामुमो के प्रत्याशी रहे रामदास सोरेन को 98,356 वोट मिले थे. उनके खिलाफ पहली बार भाजपा की टिकट पर उतरे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन के खाते में 75,910 वोट आए थे. तीसरे नंबर पर जेएलकेएम के रामदास मुर्मू ने 8,092 वोट हासिल किया था. इस चुनाव में झामुमो और भाजपा प्रत्याशी को छोड़कर सभी की जमानत जब्त हो गई थी. खास बात है कि 2024 में जेएलकेएम ने 68 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे. इनमें से 58 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी.

घाटशिला के मैदान में हैं 09 नये प्रत्याशी

साल 2024 में घाटशिला सीट से कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे. इस उपचुनाव में प्रत्याशी की संख्या 13 हो गई है. खास बात है कि इनमें से सिर्फ चार यानी भाजपा के बाबूलाल सोरेन, जेएलकेएम के रामदास मुर्मू, निर्दलीय पार्वती हांसदा और पंचानन सोरेन ऐसे हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में भी भाग्य आजमाया था. लिहाजा, उपचुनाव के मैदान में उतरे 13 में से 09 प्रत्याशी ( सोमेश सोरेन, परमेश्वर टुडू, श्रीलाल किस्कू, मनसा राम हांसदा, नारायण सिंह, विकास हेंब्रम, बसंत कुमार टोपनो, मनोज कुमार सिंह और रामकृष्ण कांति महली) पहली बार ताल ठोक रहे हैं.

