घाटशिला उपचुनाव को त्रिकोणीय बना रहा है JLKM? 2024 में किस तरह का डाला था असर, क्या कहते हैं आंकड़ें और जानकार

रांची: घाटशिला की चुनावी बिसात तैयार हो चुकी है. झामुमो पर सीटिंग सीट बचाने का दबाव है तो भाजपा पर एसटी के बीच पैठ बनाने का मौका. मैदान में दो राजनीतिक घरानों की सेकेंड पीढ़ी ताल ठोक रही है. एक तरफ झामुमो के सोमेश सोरेन तो दूसरी तरफ भाजपा के बाबूलाल सोरेन. वहीं जयराम कुमार महतो की पार्टी जेएलकेएम ने दोबारा रामदास मुर्मू को मैदान में उतारा है.

अब सवाल है कि क्या जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम इस चुनाव को त्रिकोणीय बना रही है या कुड़मी आंदोलन का खामियाजा भुगत सकती है. 2024 के चुनाव में इस सीट पर जेएलकेएम ने किस तरह का डाला था असर. क्या कहता है डाटा और क्या कहते हैं राजनीतिक के जानकार.

वरिष्ठ पत्रकार की राय

वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा का मानना है कि कुड़मी वोटर्स का जयराम कुमार महतो के प्रति झुकाव है. जेएलकेएम ने कुड़मी को एसटी का दर्जा देने की मांग का समर्थन भी किया है. इसकी वजह से भी कुड़मी समाज का जयराम महतो की ओर झुकाव बढ़ा है. उनकी सभा में अच्छी खासी भीड़ जुटती है. लेकिन जेएलकेएम के प्रति आदिवासी समाज की नाराजगी बढ़ी है. चुनाव पर इसका असर दिख सकता है. वैसे जयराम अच्छी तरह जानते हैं कि उनका कोर वोटर कुड़मी है. इसलिए सोच समझकर उन्होंने इस मुद्दे को हवा दी है.

दूसरी तरफ आजसू के सुदेश महतो भी कुड़मी को एसटी का दर्जा देने की मांग खुलकर करते आ रहे हैं. कुड़मी वोट बैंक में उनका अपना अलग प्रभाव है. देखना होगा कि वे कुड़मी वोट को एनडीए के पक्ष में साधने में कितने सफल होते हैं. लेकिन जेएलकेएम के 2024 के परफॉर्मेंस को देखें तो उससे बहुत हद तक एक तस्वीर बनती दिखती है. उस चुनाव में भी उन्होंने महज 8 हजार के करीब वोट बटोरा था. कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जेएलकेएम इस चुनाव में अपना एक कोण तैयार करता दिख रहा है. ऊपर से रामदास मुर्मू स्थानीय हैं. अपने स्तर से आदिवासी वोट बैंक पर असर जरुर डाल सकते हैं. लेकिन सही मायने में मुकाबला भाजपा और झामुमो के बीच ही दिख रहा है.

तीन प्रमुख प्रत्याशियों का लेखा-जोखा

जेएलकेएम के रामदास मुर्मू मूलरूप से घाटशिला के कालाझोर गांव के रहने वाले हैं. पढ़े लिखे हैं. कोचिंग सेंटर चलाते हैं. एक शिक्षक के नाते समाज में अलग प्रतिष्ठा मिलती है. क्षेत्र के लोगों के बीच हमेशा उठना-बैठना रहता है. झामुमो के सोमेश सोरेन जमशेदपुर में रहते हैं. इन्होंने इंजीनियरिंग की है. जबकि भाजपा के बाबूलाल सोरेन सरायकेला में रहते हैं. पिछले चुनाव से ही इलाके में सक्रिय हैं. आदिवासी गेटअप में रहते हैं. लोकल अंदाज में बात करते हैं.

प्रमुख राजनीतिक दलों के वर्तमान प्रचारक

झामुमो - दीपक बिरुआ, समीर मोहंती, मंगल कालिंदी, जगत मांझी, सबीता महतो, जोबा मांझी, लुईस मरांडी, एम.टी.राजा

भाजपा - बाबूलाल मरांडी, भानु प्रताप शाही, अमर बाउरी, आदित्य साहू, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा

जेएलकेएम - देवेंद्र महतो, डॉ बसंती हेंब्रम, बेबी महतो, दमयंती मुंडा