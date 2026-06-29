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लखनऊ के चारबाग स्टेशन से चलने वाली गाड़ियों के बदले स्टेशन, यात्रियों को जानकारी ही नहीं, छूट रही ट्रेन

लखनऊ: राजधानी के चारबाग रेलवे स्टेशन पर एयर कॉनकोर्स निर्माण की वजह से 30 से अधिक ट्रेनें बदले रूट से संचालित की जा रही हैं. यह ट्रेनें लखनऊ स्टेशन न आकर उतरेठिया, आलमनगर, मल्हौर, ऐशबाग और लखनऊ जंक्शन से चलाई जा रही हैं, लेकिन आईआरसीटीसी के ऐप पर अधिकतर के बारे में उतरेठिया-ऐशबाग-मल्हौर के बदले मार्ग से चलाने के साथ लखनऊ स्टेशन पर आने के समय की सूचना भी दी जा रही है, इससे काफी यात्री परेशान हैं. कई की ट्रेन तक छूट जा रही है.

जिन ट्रेनों के ठहराव वाले स्टेशनों की सूचना नहीं मिल पा रही है, उसमें गोरखपुर-मुंबई, प्रयागराज संगम-सहारनपुर-प्रयागराज संगम नौचंदी एक्सप्रेस, शक्तिनगर- टनकपुर-शक्तिनगर त्रिवेणी एक्सप्रेस, हावड़ा-देहरादून-हावड़ा, दानापुर-आनंद विहार-दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस सहित कुछ और ट्रेनें शामिल हैं.

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टॉपेज वाले स्टेशनों की सूचना एसएमएस के जरिए यात्रियों को भेजने का फैसला लिया है. लखनऊ स्टेशन न आकर पास के किस स्टेशन पर ट्रेन आएगी और कितनी देर तक ठहरेगी, इसकी सूचना भेजेगा. रेलवे प्रशासन का कहना है कि बल्क में यात्रियों को मैसेज भेजने की तैयारी की जा रही है. शीघ्र ही उन्हें सूचना मिलेगी कि उनकी ट्रेन लखनऊ स्टेशन पर नहीं आएगी, बल्कि ऐशबाग, उतरेठिया, मानकनगर और ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशनों पर रुकेगी. यात्री अपनी ट्रेनों में उसी स्टेशन पर बैठ सकते हैं. ऐसे में यात्रियों को समय रहते सूचना मिलने से वह संबंधित स्टेशन पर पहले ही पहुंच सकेंगे, जिससे उनकी ट्रेन छूटेगी और न उन्हें अनावश्यक भागदौड़ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा.