गोरखपुर में अरबपति बनने के चक्कर में स्टेशन मास्टर की बेटी बन गई ठग, करोड़ों की ठगी के आरोप में बाप-बेटी गिरफ्तार
यूट्यूब से सीखी ठगी, डायरी में लिखा 'अरबपति' बनने का प्लान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 11:47 AM IST|
Updated : August 5, 2026 at 12:13 PM IST
गोरखपुर: एम्स थाना क्षेत्र में एक करोड़ 67 लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. आरोपी बाप-बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हैरानी की बात ये है कि, अरबपति बनने के शौक में आरोपी महिला को शातिर ठग बन गई. गोरखपुर एम्स थाने में 3 जुलाई को पुलिस ने बाप बेटी को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने गरिमा के पास से एक डायरी बरामद की थी, जिसमें करोड़पति बनने का सफर लिखा था.
डायरी से खुला राज: दरअसल आरोपी गरिमा सिंह के पास से डायरी बरामद हुई है, उसमें उसने लिखा है 'मैं गरिमा सिंह अप्रैल 26 तक अरबपति बनूंगी, यह मेरा लक्ष्य है मेरी सभी लोन अप्रैल से मई तक खत्म हो जाएंगे. अप्रैल से मई तक मुझे 100 करोड़ कामना है, गरिमा सिंह करोड़पति है. धन्यवाद भगवान' इसी टारगेट को पूरा करने के लिए वो इस रास्ते पर चल पड़ी. गरिमा ने डायरी में लक्ष्य के पूरा होने का भी जिक्र किया है. उसने लिखा है, 'मैं गरिमा सिंह एक अरब की मालकिन हूं मेरे पास एक सुंदर घर, गाड़ी डिफेंडर तथा बेशुमार दौलत है। मैं गरिमा सिंह अरबपति हूं. धन्यवाद भगवान'
धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कर पिता पुत्री को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. और कई लोगों की भी शिकायत मिली है, अन्य आरोपों की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है.- निमिष पाटील, एसपी सिटी
स्टेशन मास्टर की बेटी है गरिमा: महादेव झारखंडी के रहने वाले ध्रुव नारायण सिंह, सहजनवा के स्टेशन अधीक्षक हैं. उन्होंने अपनी बिटिया की शादी 2020 में कुशीनगर जिले के सुकरौली में भानु प्रताप सिंह से की थी. भानु सिंह ठेकेदारी का काम करते हैं. गरिमा को एक 3 साल का बेटा और दूसरा 3 महीने का है. भानु प्रताप सिंह के ठेकेदारी का काम जब कमजोर हुआ तो वह अपने ससुर ध्रुव नारायण सिंह के मकान में आकर रहने लगे और वहीं से गरिमा सिंह को अमीर बनने का शौक शुरू हो गया.
यूट्यूब और पिता की मदद: गरिमा सिंह के पिता ध्रुव नारायण सिंह ने बताया अमीर बनने के लिए यूट्यूब, और इंटरनेट से ठगी के बारे में जानकारी हासिल की. और फिर उसने बैंक से लोन दिलाने के नाम पर ठगी की प्लानिंग कर दी. सबसे पहले गरिमा ने अपनी आस पड़ोस के लोगों को अपना शिकार बनाया. अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोन दिलाने और उसे माफ करवाने के लिए 10 से अधिक लोगों से 1 करोड़ 67 लाख रुपए की ठगी कर ली.
मैं भी बेटी का मदद करने लगा, रेलवे में जितने लोग मुझे जानने वाले थे उनसे बेटी को मिलवाया और जो लोन लेने वाले थे और जो लोन ले चुके थे, मैंने उन सभी को मिलवा दिया.- ध्रुव नारायण सिंह, गरिमा सिंह के पिता
गरिमा का ठगी प्लान: गरिमा दो टाइप की तलाश करती थी, पहले वे लोग जिन्हें लोन की जरूरत थी, दूसरी वे लोग जो लोन ले चुके थे. गरिमा सिंह बात कर लोगों को लोन लेने के लिए प्रेरित करती थी, और वह कहती थी कि आप लोग लोन ले लीजिए किस्त में भर दूंगी. लोन कराने के बाद 10 से 20% लोन की रकम उन लोगों को दे देती थी, जिनके नाम लोन होता था, बाकी की रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा लेती थी.
ठगी का खुलासा कैसे हुआ: इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब सत्य प्रकाश सिंह नाम का एक व्यक्ति एम्स थाने पहुंचकर, पुलिस को बताया की ध्रुव नारायण सिंह मेरी तरह स्टेशन अधीक्षक है, उन्होंने मेरा एक कार लोन करवाया था अपनी बिटिया गरिमा सिंह के द्वारा. गरिमा सिंह ने कहा था की कार लोन मैं चुटकियों में करवा दूंगी, आपको बस एक पर्सनल लोन लेना होगा, और उस लोन को मेरे खाते में जमा कर दीजिएगा. उसकी ईएमआई मैं भरूंगी, मेरे डॉक्यूमेंट लेकर उसने करीब 6 बैंकों से, एक करोड़ 67 लख रुपए लोन पास करवा लिए. उसने कहा कि सभी लोन की किस्त मैं जमा करूंगी और आपके कार का लोन भी माफ करवा दूंगी. उसने मेरे खाते में 10 लख रुपए भी भेज दिए और कहा कि आपका फायदा है. जब तक आपका लोन क्लियर नहीं हो जाएगा मैं किस्त भर्ती
रहूंगी.
गरिमा सिंह ने 3 महीने तो किस्त जमा किया लेकिन बाद में किनारा कर लिया, जब किस्त समय से जमा नहीं हुई तो बैंक के कॉल आने लगे, और वह हर बार मुझे दिलासा देकर बात खत्म कर देती थी. गरिमा सिंह करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों के साथ ठगी की है, जिसकी शिकायत सर्किल ऑफिसर के यहां हुई है.- सत्यप्रकाश, पीड़ित
परेशान सत्य प्रकाश की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की. उसके बाद जो खुलासा हुआ वो सबके लिए चौंकाने वाला था.
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