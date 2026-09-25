ETV Bharat / state

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मनाया गया ‘स्टेशन महोत्सव’, विरासत से विकास यात्रा तक दिखी रेलवे की तस्वीर

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन देश के ऐतिहासिक व प्रतिष्ठित रेलवे स्टेशनों में शामिल है. लाल किले के नजदीक स्थित इस स्टेशन के वर्तमान भवन को वर्ष 1903 में आम जनता के लिए खोला गया था. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, स्टेशन ने दिल्ली और उत्तर भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से लेकर स्वतंत्र भारत के विकास तक ये स्टेशन लाखों यात्रियों की आवाजाही का प्रमुख केंद्र रहा है. आज भी यह दिल्ली को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाले प्रमुख रेल केंद्रों में शामिल है. यहां से प्रतिदिन हजारों यात्री सफर करते हैं.

नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को ‘स्टेशन महोत्सव’ का आयोजन उत्साह के साथ मनाया गया. इस दौरान रेलवे के इतिहास से जुड़ी प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, लघु फिल्म व अन्य गतिविधियों के जरिए दिल्ली जंक्शन के ऐतिहासिक महत्व को सामने रखा गया. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यात्री, स्थानीय निवासी, विद्यार्थी व रेलवे कर्मचारियों ने भाग लिया.

स्टेशन महोत्सव के दौरान रेलवे के इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनी लगाई गई. इसके अतिरिक्त यात्रियों व आम लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया. स्कूली बच्चों ने भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी. कार्यक्रम में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के महत्व और इतिहास को दर्शाने वाली एक लघु फिल्म भी दिखाई गई. इसके जरिए स्टेशन की ऐतिहासिक भूमिका व रेलवे की विकास यात्रा को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया.

रेलवे से संबंधित कलाकृतियों के लिए विशेष स्टॉल

महोत्सव में रेलवे से जुड़े पुराने कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया. स्टेशन परिसर में रेलवे से संबंधित कलाकृतियों की बिक्री के लिए विशेष स्टॉल लगाया गया, जहां लोगों को रेलवे की विरासत से जुड़े सामान देखने और खरीदने का अवसर मिला. वहीं, स्कूलों में स्टेशन महोत्सव विषय पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया. दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पुष्पेश रमण त्रिपाठी ने विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए.

कार्यक्रम के दौरान दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पुष्पेश रमण त्रिपाठी ने कहा, ''पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन केवल यात्रियों के आवागमन का केंद्र नहीं है, बल्कि यह भारतीय रेल की समृद्ध विरासत का जीवंत प्रतीक है.'' उन्होंने कहा कि स्टेशन महोत्सव के माध्यम से रेलवे की ऐतिहासिक विरासत, आधुनिक उपलब्धियों व यात्री-केंद्रित सेवाओं को आम लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है. उनके मुताबिक इस तरह के आयोजन रेलवे व समाज के बीच संबंधों को और मजबूत करने में मदद करते हैं.

ये भी पढ़ें: