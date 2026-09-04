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लखनऊ जंक्शन पर 'स्टेशन महोत्सव', संस्कृति और विरासत का दिखा संगम, बच्चों ने दी रंगारंग प्रस्तुति

जन्माष्टमी पर बच्चों ने दी रंगारंग प्रस्तुति. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : रेलवे प्रशासन की तरफ से भारतीय रेल में चयनित स्टेशनों पर स्टेशन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहें है. पूर्वाेत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के लखनऊ जंक्शन और मैलानी जंक्शन का भी चयन किया गया है. शुक्रवार को लखनऊ जंक्शन पर मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में ‘स्टेशन महोत्सव’ समारोह आयोजित किया गया. श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर स्टेशन परिसर में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया. स्टेशन परिसर में स्थापित भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन के रथ विशेष आकर्षण का केंद्र रहे. कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल और अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) नीतू ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की विधिवत पूजा-अर्चना कर आयोजन का शुभारंभ किया. श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर स्काउट एवं गाइड के बच्चों और लखनऊ मंडल के कलाकारों ने धार्मिक, देशभक्ति और सामाजिक विषयों पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियां दीं. कलाकारों की प्रस्तुतियों ने स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और आम लोगों का मन मोह लिया. कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय संस्कृति, सामाजिक सरोकारों और देशभक्ति की भावना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया. कलाकारों को किया गया सम्मानित. (Photo Credit; ETV Bharat)