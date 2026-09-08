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चतरा में प्रेमी जोड़े को छुड़ाने पहुंची पुलिस पर पथराव, थाना प्रभारी घायल

चतरा में प्रेमी जोड़े को छुड़ाने के लिए गयी पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया.

Station in charge injured when villagers attacked police team that had gone to rescue lover couple In Chatra
घायल पुलिस पदाधिकारी का इलाज (चतरा) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2026 at 11:23 PM IST

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चतराः जिला में टंडवा थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े को लेकर विवाद के बाद हिंसक झड़प हो गई. ग्रामीणों ने एक युवक को कथित रूप से महिला के साथ पकड़े जाने के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया. जिसके बाद ग्रामीणों ने पकड़े गए युवक को एक घर में बंद कर दिया.

इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया. पथराव में थाना प्रभारी पप्पू शर्मा के सिर पर गंभीर चोट लगी, उन्हें तत्काल एनटीपीसी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

ग्रामीणों के अनुसार एक युवक को महिला के साथ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने उनको घर में बंद कर दिया. बताया जाता है कि कुछ उपद्रवी घर के एस्बेस्टस की छत तोड़कर अंदर बंद युवक को बाहर निकालकर कथित रूप से दोनों प्रेमी जोड़े को दंड देने का प्रयास कर रहे थे.

इसी बीच सूचना मिलने पर थाना प्रभारी पप्पू शर्मा पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे. पुलिस ने युवक-युवती को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराने का प्रयास किया तो भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आत्मरक्षा में तीन राउंड हवाई फायरिंग की. इसके बाद पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में लेने का खूब प्रयास किया लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश के आगे पुलिस उसे अपने कब्जे में नहीं ले पाई.

बताया जा रहा है कि युवक के साथ दो अन्य लोग भी मौजूद थे, जो पुलिस के पहुंचने के बाद मौके से फरार हो गए. घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस-प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और कानून-व्यवस्था कायम रखने में सहयोग करने की अपील की है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी सहित वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. चतरा एसपी अनिमेष नैथानी ने टंडवा थाना प्रभारी के घायल होने की पुष्टि की है. उन्होंने हवाई फायरिंग की घटना पर कहा कि पूरे मामले की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस ने घटना से जुड़े लोगों की पहचान और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के अनुसार, जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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