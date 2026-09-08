ETV Bharat / state

चतरा में प्रेमी जोड़े को छुड़ाने पहुंची पुलिस पर पथराव, थाना प्रभारी घायल

चतराः जिला में टंडवा थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े को लेकर विवाद के बाद हिंसक झड़प हो गई. ग्रामीणों ने एक युवक को कथित रूप से महिला के साथ पकड़े जाने के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया. जिसके बाद ग्रामीणों ने पकड़े गए युवक को एक घर में बंद कर दिया.

इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया. पथराव में थाना प्रभारी पप्पू शर्मा के सिर पर गंभीर चोट लगी, उन्हें तत्काल एनटीपीसी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

ग्रामीणों के अनुसार एक युवक को महिला के साथ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने उनको घर में बंद कर दिया. बताया जाता है कि कुछ उपद्रवी घर के एस्बेस्टस की छत तोड़कर अंदर बंद युवक को बाहर निकालकर कथित रूप से दोनों प्रेमी जोड़े को दंड देने का प्रयास कर रहे थे.

इसी बीच सूचना मिलने पर थाना प्रभारी पप्पू शर्मा पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे. पुलिस ने युवक-युवती को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराने का प्रयास किया तो भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आत्मरक्षा में तीन राउंड हवाई फायरिंग की. इसके बाद पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में लेने का खूब प्रयास किया लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश के आगे पुलिस उसे अपने कब्जे में नहीं ले पाई.

बताया जा रहा है कि युवक के साथ दो अन्य लोग भी मौजूद थे, जो पुलिस के पहुंचने के बाद मौके से फरार हो गए. घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस-प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और कानून-व्यवस्था कायम रखने में सहयोग करने की अपील की है.