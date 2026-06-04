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पीलीभीत में पप्पू गुप्ता हत्याकांड; लापरवाही बरोतने के मामले में थाना अध्यक्ष लाइन हाजिर

पीलीभीत: यूपी के पीलीभीत के बिलसंडा कस्बे में हुए बहुचर्चित पप्पू गुप्ता हत्याकांड के मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुकीर्ति माधव ने कानून व्यवस्था और कर्तव्य पालन में ढिलाई को लेकर थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है. उनकी जगह अब उप निरीक्षक जगदीप मलिक को बिलसंडा थाने की नई कमान सौंपी गई है.



ससुराल पक्ष के विवाद में धमकाने आए थे बदमाश: यह पूरा मामला बीती 28 मई का है, जब बिलसंडा कस्बे में दिनदहाड़े एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था. पुलिस जांच में सामने आया है कि स्थानीय व्यापारी पंकज का अपने ससुराल पक्ष से पुराना विवाद चल रहा था. इस विवाद के चलते ससुराल पक्ष की शह पर आठ बेखौफ बदमाश पंकज को धमकाने और सबक सिखाने के इरादे से उसकी दुकान पर पहुंचे थे. थाने से महज एक किलोमीटर की दूरी पर इस बात को लेकर व्यापारी और बदमाशों के बीच तीखी नोकझोंक और विवाद शुरू हो गया.

विवाद बढ़ता देख पंकज के पड़ोसी व्यापारी पप्पू गुप्ता बिना अपनी जान की परवाह किए बीच-बचाव करने पहुंचे. बदमाशों ने आपा खोते हुए पप्पू गुप्ता पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. गोली लगने से पप्पू गुप्ता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए थे.

अब तक 8 आरोपी भेजे जा चुके हैं जेल: थाने के इतने नजदीक दिनदहाड़े हुई इस दुस्साहसिक हत्या से व्यापारियों और स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश फैल गया था. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की. पुलिस इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं और हमलावरों समेत अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.