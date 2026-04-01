ETV Bharat / state

सुलतानपुर में SHO सहित तीन पुलिसकर्मी निलंबित, जानें पूरा मामला

उप निरीक्षक अनिल यादव और हेड कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह को भी सस्पेंड किया गया है.

SHO सहित तीन पुलिसकर्मी निलंबित
SHO सहित तीन पुलिसकर्मी निलंबित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 8:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सुलतानपुर: जिले में गौतस्करी से जुड़े एक गंभीर मामले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बल्दीराय थाने के प्रभारी निरीक्षक राम आशीष उपाध्याय समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. बताया जा रहा है कि सोमवार को ही राम आशीष उपाध्याय को बल्दीराय थाने का प्रभार सौंपा गया था, लेकिन मंगलवार को थाने में आमद दर्ज कराने से पहले ही उन पर गाज गिर गई. उनके साथ उप निरीक्षक अनिल यादव और हेड कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह को भी सस्पेंड किया गया है.

क्या है पूरा मामला? रविवार रात गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के राजापुर बाजार में गौवध की सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे. यहां तालाब के पास से करीब एक कुंतल गौमांस, काटने के उपकरण, एक कार और एक पिकअप वाहन बरामद किए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले गई.

यशदीप ठठेर (निवासी सेमरी बाजार, थाना जयसिंहपुर) की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने बरामदगी में कई उपकरण और वाहन भी दिखाए.

वीडियो से खुली पोल: मामले में उस समय बड़ा मोड़ आया जब एक वीडियो सामने आया, जिसमें करीब एक कुंतल गौमांस बरामद होते दिख रहा था. आरोप है कि पुलिस ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट (लिखा-पढ़ी) में इस अहम साक्ष्य को शामिल नहीं किया. इस लापरवाही का सीधा फायदा आरोपियों को मिला. कोर्ट में पेशी के दौरान साक्ष्य कमजोर पाए जाने पर अदालत ने उनकी रिमांड खारिज कर दी और सभी आठ आरोपियों को रिहा कर दिया.

एसपी की जांच में आरोप सही: घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की. एसपी चारू निगम ने मामले की जांच कराई, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए. इसी के आधार पर एसएचओ राम आशीष उपाध्याय, एसआई अनिल यादव और हेड कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. गौतस्करी में संलिप्तता मामले में पुलिस अधीक्षक चारु निगम ने बताया कि एसएचओ और एक दरोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया है. मामले में आगे जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: सुलतानपुर में तालाब में डूबने से दो किशोरों की मौत: नहाते समय गहरे पानी में चले गये, एक किशोर अस्पताल में भर्ती

यह भी पढ़ें: सुलतानपुर और प्रयागराज में हेड पोस्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी से हड़कंप; पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान

TAGGED:

SULTANPUR NEWS
SHO SUSPENDED
UP NEWS
गौतस्करी
SHO SUSPENDED IN SULTANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.