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सुलतानपुर में SHO सहित तीन पुलिसकर्मी निलंबित, जानें पूरा मामला

सुलतानपुर: जिले में गौतस्करी से जुड़े एक गंभीर मामले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बल्दीराय थाने के प्रभारी निरीक्षक राम आशीष उपाध्याय समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. बताया जा रहा है कि सोमवार को ही राम आशीष उपाध्याय को बल्दीराय थाने का प्रभार सौंपा गया था, लेकिन मंगलवार को थाने में आमद दर्ज कराने से पहले ही उन पर गाज गिर गई. उनके साथ उप निरीक्षक अनिल यादव और हेड कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह को भी सस्पेंड किया गया है.

क्या है पूरा मामला? रविवार रात गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के राजापुर बाजार में गौवध की सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे. यहां तालाब के पास से करीब एक कुंतल गौमांस, काटने के उपकरण, एक कार और एक पिकअप वाहन बरामद किए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले गई.

यशदीप ठठेर (निवासी सेमरी बाजार, थाना जयसिंहपुर) की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने बरामदगी में कई उपकरण और वाहन भी दिखाए.

वीडियो से खुली पोल: मामले में उस समय बड़ा मोड़ आया जब एक वीडियो सामने आया, जिसमें करीब एक कुंतल गौमांस बरामद होते दिख रहा था. आरोप है कि पुलिस ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट (लिखा-पढ़ी) में इस अहम साक्ष्य को शामिल नहीं किया. इस लापरवाही का सीधा फायदा आरोपियों को मिला. कोर्ट में पेशी के दौरान साक्ष्य कमजोर पाए जाने पर अदालत ने उनकी रिमांड खारिज कर दी और सभी आठ आरोपियों को रिहा कर दिया.