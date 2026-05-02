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RGHS समस्याओं को लेकर राज्यव्यापी बहिष्कार जारी, सरकार को घेरने की तैयारी, 2200 करोड़ अटके

आईएमए अधिकारियों का कहना है कि विभिन्न समस्याओं और डॉ बंसल की रिहाई की मांग को लेकर 4 मई को धरना प्रदर्शन किया जाएगा.

Swasthya Bhawan
स्वास्थ्य भवन (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 5:46 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान में आरजीएचएस से जुड़ी गंभीर समस्याओं, वित्तीय संकट और व्यवस्थागत खामियों के विरोध में राज्यभर के चिकित्सकों और अस्पतालों का बहिष्कार जारी है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राजस्थान ब्रांच के स्टेट प्रेसिडेंट डॉ महेश शर्मा का कहना है कि डॉ सोनदेव बंसल को आरजीएचएस से जुड़ी कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. चिकित्सक उनकी शीघ्र रिहाई की मांग कर रहे हैं और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील कर रहे हैं. इन मांगों को लेकर 4 मई को धरना–प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है.

4 मई को राज्यव्यापी धरना-प्रदर्शन: उन्होंने कहा कि हालांकि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कानूनी प्रक्रिया के तहत ही निर्णय संभव है. इस पूरे प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं होने पर चिकित्सकों, अस्पतालों, फार्मेसिस्ट, पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. डॉ महेश शर्मा ने बताया कि आरजीएचएस की समस्याओं के समाधान और डॉ बंसल की रिहाई की मांग को लेकर 4 मई को राजधानी स्थित स्वास्थ्य भवन के बाहर राज्यव्यापी धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. इसमें प्रदेशभर के चिकित्सक भाग लेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने की ये शिकायत (ETV Bharat Jaipur)

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सीएम से हस्तक्षेप की मांग: आईएमए के जोनल सेक्रेटरी डॉ अनुराग शर्मा ने बताया कि पिछले कई महीनों से इन समस्याओं को सरकार के समक्ष पक्ष रखा गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. वहीं राज्य सरकार आरजीएचएस को इंश्योरेंस मॉडल पर ले जाने की दिशा में विचार कर रही है, जबकि यह योजना वर्ष 2021 में एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना के रूप में शुरू की गई थी. आईएमए राजस्थान ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए, ताकि सभी पक्षों से चर्चा कर जल्द समाधान निकाला जा सके और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.

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कर्मचारी संघ भी विरोध में: वहीं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है. महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ का कहना है कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) ठप हो गई है. पिछले एक महीने से कई निजी अस्पतालों ने इस योजना के तहत इलाज बंद कर दिया है. इससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कर्मचारियों के वेतन से नियमित कटौती होने के बावजूद उन्हें इलाज, दवाइयों और जांच के लिए भटकना पड़ रहा है. कैंसर और गुर्दा रोग जैसे मामलों में स्थिति और भी गंभीर हो गई है. इसके अलावा समर्पित अवकाश (लीव एनकैशमेंट) के भुगतान पर अघोषित रोक भी कर्मचारियों में रोष का बड़ा कारण बनी हुई है.

पढ़ें: राजस्थान में निजी अस्पताल 24 घंटे के लिए बंद, आईएमए का बड़ा फैसला, RGHS सेवाएं भी अनिश्चितकाल के लिए ठप

प्रमुख समस्याएं:

  • पिछले 8-9 महीनों से 2200 करोड़ से अधिक का भुगतान लंबित, अस्पतालों की आर्थिक स्थिति कमजोर
  • बजट होने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं
  • स्पष्ट SOP के अभाव में TPA द्वारा अनावश्यक आपत्तियां और क्लेम रिजेक्शन
  • Minimum Documentation Protocol नहीं होने से क्लेम प्रोसेसिंग में बाधाएं
  • एम्पैनलमेंट प्रक्रिया में अनियमितताएं, छोटे अस्पताल प्रभावित
  • MOU में एकतरफा शर्तें, जिससे अस्पतालों पर दबाव

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PROTEST OF EMPLOYEES ON MAY 4
डॉ सोनदेव बंसल की रिहाई की मांग
CALL FOR CM INTERVENTION
4 मई को राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन
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