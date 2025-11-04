ETV Bharat / state

झारखंड में 12 से 28 नवंबर तक चलेगा राज्यव्यापी रक्तदान महा अभियान, अपर मुख्य सचिव ने कहा 'सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना सबकी जिम्मेदारी'

झारखंड में 12 से 28 नवंबर तक राज्यव्यापी रक्तदान अभियान चलाया जाएगा. एसबीटीसी की बैठक में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने निर्देश दिए.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 4, 2025 at 12:11 PM IST

4 Min Read
रांची: झारखंड में रक्त प्रतिस्थापन पर प्रतिबंध के मद्देनजर, जरूरतमंदों को रक्त प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए एक बैठक की गई. इसके लिए स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (SBTC) की स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की कार्यकारी निदेशक डॉ. नेहा अरोड़ा, एनएचएम के निदेशक शशि प्रकाश झा, डीआईसी सिद्धार्थ सान्याल, उपसचिव ध्रुव प्रसाद सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

सोशल मीडिया और स्थानीय प्रचार माध्यमों का उपयोग करने का मशवरा

राज्य के सभी ब्लड बैंकों के प्रतिनिधियों ने भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया. इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वृहद रक्तदान अभियान 12 से 28 नवंबर तक राज्यव्यापी रक्तदान अभियान चलाया जाएगा.

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि इस अभियान को व्यापक स्तर पर सफल बनाने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जागरूकता फैलाई जाए और अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाए. उन्होंने कहा कि 'ब्लड डोनेशन को जन आंदोलन का रूप देना होगा और इसके लिए सोशल मीडिया और स्थानीय प्रचार माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए.'

थैलेसीमिया मरीजों की निगरानी और रक्त की गुणवत्ता पर जोर

झारखंड राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी निदेशक डॉ. नेहा अरोड़ा ने कहा कि सभी अस्पतालों को थैलेसीमिया के सभी मरीजों का विस्तृत डेटा एक अलग रजिस्टर में रखना होगा. उन्होंने निर्देश दिया कि हर ब्लड बैंक अपनी मासिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करे. अब हर तीन माह में एक बार ड्रग डायरेक्टरेट द्वारा ब्लड बैंकों का ऑडिट किया जाएगा.

ई-रक्तकोष में पंजीकरण और मैनपावर की पूर्ति

कार्यकारी निदेशक डॉ. नेहा अरोड़ा ने सभी रक्त केंद्रों को ई-रक्तकोष पंजी पर पूर्ण रूप से डाटा की इंट्री सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, साथ ही मैनपावर की कमी दूर करने और ब्लड बैंक के लिए आवश्यक स्टाफ की तैनाती शीघ्र पूरी करने पर बल दिया.

सभी के सहयोग से अभियान होगा सफल

बैठक के दौरान एनएचएम के निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि ब्लड डोनेशन कैंप में गैर सरकारी संगठन(NGO) और सामाजिक संस्थाओं का योगदान अपेक्षित है. सामूहिक योगदान से ब्लड डोनेशन कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है. उन्होंने इसके लिए बृहद प्रचार प्रसार पर जोर दिया.

मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले ब्लड बैंक होंगे बंद

'जहां भी ब्लड बैंक में कोई कमी है, उसे तत्काल दूर किया जाए. जो भी ब्लड बैंक अब मानकों (SOP) पर खरे नहीं उतरेंगे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा. SOP की कॉपी सभी संबंधित संस्थानों को भेजी जाएगी और इसे नो नेगोशिएबल’ होगा, अर्थात इसे पूरी तरह पालन करना अनिवार्य होगा.' अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव

ब्लड सेपरेशन यूनिट अनिवार्य

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ए. के. सिंह ने स्पष्ट किया कि राज्य में बिना ब्लड सेपरेशन यूनिट के कोई ब्लड बैंक सेंटर नहीं होगा. उन्होंने स्कूल, कॉलेज और NGO की सहायता से रक्तदान अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया.

बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुविधा को मिलेगी बढ़ावा

बैठक के दौरान सदर अस्पताल के एक चिकित्सक ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करने की इच्छा जताई. इस पर अपर मुख्य सचिव ने तत्काल इसकी अनुमति देते हुए कहा कि 'राज्य में इस सुविधा की शुरुआत जल्द की जाए और जो भी राशि की आवश्यकता होगी वह विभाग उपलब्ध कराएगा.'

बैठक के अंत में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी मरीज को रक्त की कमी से असुविधा नहीं होनी चाहिए.

