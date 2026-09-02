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5 पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर राज्यभर में रोक, 9 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

कार्रवाई करती खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ( ETV Bharat File Photo )