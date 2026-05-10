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हजारीबाग बनेगा राज्य का पहला मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स! खिलाड़ियों को दिया जाएगा बेहतर प्लेटफॉर्म

हजारीबाग स्टेडियम ( Etv Bharat )