मऊ में बनेगा प्रदेश का पांचवां नागरिक सुविधा केंद्र, 10 करोड़ रुपये होगा खर्च, मंत्री एके शर्मा ने किया भूमि पूजन
केंद्र को ‘वन डे गवर्नेंस’ की अवधारणा के अनुरूप विकसित करने की योजना है, जिससे नागरिकों के काम कम समय में पूरे हो सकें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 8:11 PM IST
मऊ : नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने रविवार को नगर पालिका परिषद मऊ में प्रदेश के पांचवें आधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र का भूमिपूजन किया. करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह केंद्र लगभग डेढ़ वर्ष में तैयार होगा. मंत्री ने कहा कि यह सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि मऊ के नागरिकों को सरल, पारदर्शी और डिजिटल नगरीय सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है.
मंत्री एके शर्मा ने कहा कि इससे पहले अयोध्या, गाजियाबाद, गोरखपुर और लखनऊ में ऐसे केंद्र विकसित किए जा चुके हैं. सरकार का लक्ष्य शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और छोटे-छोटे सरकारी कामों के लिए उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना है.
18 काउंटरों पर मिलेंगी कई जरूरी सेवाएं : नए केंद्र के प्रथम तल पर नागरिक सेवाओं के लिए करीब 18 काउंटर बनाए जाएंगे. यहां जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स समेत नगर पालिका की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं से जुड़े कार्य एक ही स्थान पर कराए जा सकेंगे. केंद्र को ‘वन डे गवर्नेंस’ की अवधारणा के अनुरूप विकसित करने की योजना है, जिससे नागरिकों के काम कम से कम समय में पूरे हो सकें.
सरकारी दफ्तर के साथ लाइब्रेरी, योग और खान-पान की सुविधा : मऊ का यह केंद्र पारंपरिक सरकारी कार्यालयों से अलग होगा. भवन के निचले तल पर जनसुविधा केंद्र के साथ लाइब्रेरी, खान-पान और योग से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. यानी नागरिक सरकारी कामकाज के साथ अध्ययन, स्वास्थ्य और अन्य उपयोगी गतिविधियों के लिए भी इस परिसर का इस्तेमाल कर सकेंगे.
मोदी के सुशासन मॉडल को यूपी में आगे बढ़ाने का दावा : मंत्री ने कहा कि नागरिक-केंद्रित सेवा मॉडल की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते किए गए सुशासन और जनसेवा के प्रयासों से मिली है. सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाओं और सेवाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरलता से पहुंचे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इसी भावना को नगरीय सेवाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है.
अटल जी को दी श्रद्धांजलि : कार्यक्रम के दौरान भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मंत्री एके शर्मा ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया. उन्होंने राष्ट्र निर्माण और सुशासन के क्षेत्र में अटल जी के योगदान को याद किया.
यह भी पढ़ें : मेरठ में महिला डॉक्टर का शव क्लीनिक में मिला, 7 महीने पहले हुई थी शादी, भाई बोला- दोनों हाथ बंधे थे