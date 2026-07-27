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29 जुलाई को राज्य की कृषि मंत्री ने बुलाई समीक्षा बैठक, तैयारियों में जुटा कृषि निदेशालय

बैठक करते कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में इस वर्ष समय पर मानसून की दस्तक देने के बावजूद सूबे के ज्यादातर जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है. मौसम केंद्र, रांची से जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 24 जिलों में से 17 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है. वहीं सिर्फ 07 जिले ही ऐसे हैं जहां का वर्षापात सामान्य वाले रेंज में है. चतरा, देवघर, गढ़वा, पाकुड़, कोडरमा और पलामू जैसे जिलों में तो स्थिति काफी विकट है.

अभी तक सामान्य से कम बारिश हुई है

जबकि रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, साहिबगंज ऐसे जिले हैं जहां सामान्य वर्षापात,औसत वर्षापात वाले रेंज में है. राज्य में 01 जून 2026 से 27 जून 2026 तक सामान्य औसत वर्षापात 467.4mm की जगह 330.3mm बारिश हुई है जो सामान्य से 29% कम है.

जानकारी देते कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज (Etv Bharat)

अभी तक राज्य में हुई मानसूनी वर्षापात की स्थिति, कई जिलों के प्रखंडों में सुखा जैसी हालत को देखते हुए राज्य की कृषि, पशुपालन एवम सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 29 जुलाई को कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन सहित कई विभागों के वतिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है.

समीक्षा बैठक की तैयारियों में जुटा कृषि निदेशालय

कृषि विभाग राज्य में मानसून की स्थिति और खरीफ फसलों के कवरेज, अब तक हुई बारिश की स्थिति और सूखे की स्थिति में किसानों को राहत देने के लिए बनाए गए वैकल्पिक प्लान को लेकर बहुत गंभीर है.