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29 जुलाई को राज्य की कृषि मंत्री ने बुलाई समीक्षा बैठक, तैयारियों में जुटा कृषि निदेशालय

झारखंड के कई जिलों में कम बारिश हुई है. राज्य की कृषि मंत्री ने 29 जुलाई को इस मामले में एक रिव्यू मीटिंग बुलाई.

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बैठक करते कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 27, 2026 at 8:20 PM IST

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रांची: झारखंड में इस वर्ष समय पर मानसून की दस्तक देने के बावजूद सूबे के ज्यादातर जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है. मौसम केंद्र, रांची से जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 24 जिलों में से 17 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है. वहीं सिर्फ 07 जिले ही ऐसे हैं जहां का वर्षापात सामान्य वाले रेंज में है. चतरा, देवघर, गढ़वा, पाकुड़, कोडरमा और पलामू जैसे जिलों में तो स्थिति काफी विकट है.

अभी तक सामान्य से कम बारिश हुई है

जबकि रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, साहिबगंज ऐसे जिले हैं जहां सामान्य वर्षापात,औसत वर्षापात वाले रेंज में है. राज्य में 01 जून 2026 से 27 जून 2026 तक सामान्य औसत वर्षापात 467.4mm की जगह 330.3mm बारिश हुई है जो सामान्य से 29% कम है.

जानकारी देते कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज (Etv Bharat)

अभी तक राज्य में हुई मानसूनी वर्षापात की स्थिति, कई जिलों के प्रखंडों में सुखा जैसी हालत को देखते हुए राज्य की कृषि, पशुपालन एवम सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 29 जुलाई को कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन सहित कई विभागों के वतिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है.

समीक्षा बैठक की तैयारियों में जुटा कृषि निदेशालय

कृषि विभाग राज्य में मानसून की स्थिति और खरीफ फसलों के कवरेज, अब तक हुई बारिश की स्थिति और सूखे की स्थिति में किसानों को राहत देने के लिए बनाए गए वैकल्पिक प्लान को लेकर बहुत गंभीर है.

आज कांके रोड स्थित कृषि भवन में राज्य के कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने निदेशालय के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और मंत्री की प्रस्तावित समीक्षा बैठक के आलोक में कई निर्देश दिए. बैठक के बाद कृषि निदेशक ने बताया कि पिछली समीक्षा बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उस पर कितना काम हुआ, इसकी जानकारी उन्होंने ली है.

बारिश को लेकर पलामू प्रमंडल में स्थिति अभी भी खराब

कृषि निदेशक ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान मौसम केंद्र, रांची ने जारी किया है. ऐसे में स्थिति में सुधार की उम्मीद है. कृषि निदेशक ने कहा कि संथाल के जिलों में पिछले दिनों हुई अच्छी बारिश से हालात बेहतर हुए हैं लेकिन पलामू प्रमंडल में स्थिति अभी भी खराब है. उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित सुखाड़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन जैसे सभी विभाग समन्वित रूप से कार्ययोजना बनाकर काम करेंगे.

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