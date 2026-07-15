ETV Bharat / state

परवेश वर्मा की ओर से सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर मानहानि मामले में दो गवाहों के बयान दर्ज

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज मंत्री परवेश वर्मा की ओर से सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में दो गवाहों ने अपना बयान दर्ज कराया. एडिशनशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने इस मामले में एक और गवाह का बयान दर्ज कराने के लिए 25 जुलाई की तिथि नियत करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान दो गवाहों शक्ति सिंह सहरावत और कुलभूषण जैन के बयान दर्ज किए गए. इस दौरान सीलबंद लिफाफे में दाखिल पेन ड्राईव में दोनों गवाहों को दिखाया गया और सवाल पूछे गए.

परवेश वर्मा की ओर से पेश प्रवीण कुमार और सार्थक गुप्ता ने एक और गवाह के बयान दर्ज करने की बात कही जिसके बाद कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए 25 जुलाई की तिथि नियत करने का आदेश दिया.

इसके पहले 4 जुलाई को शिकायतकर्ता परवेश वर्मा ने अपना बयान दर्ज कराया था. परवेश वर्मा ने अपने बयान में कहा था कि सौरभ भारद्वाज ने उनके और उनके परिवार की छवि को खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाए. उन्होंने कहा था कि सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि परवेश वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने कथित सहयोगी को लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया.

परवेश वर्मा ने अपनी याचिका में कहा