ETV Bharat / state

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में दो गवाहों के बयान दर्ज, जानें पूरा मामला

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ( File Photo )