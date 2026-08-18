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दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में दो गवाहों के बयान दर्ज

कोर्ट ने 15 सितंबर को इंस्पेक्टर राहुल, दिल्ली महिला आयोग के असिस्टेंट सेक्रेटरी संदीप कुमार व अन्य को समन जारी किया.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2026 at 9:02 PM IST

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नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में दो गवाहों के बयान दर्ज किए गए. स्पेशल जज रुबी नीरज कुमार ने 15 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया. मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों अर्चना अरोड़ा और विजय सिंह के बयान दर्ज किए गए. आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने दोनों गवाहों का क्रास-एग्जामिनेशन किया. कोर्ट ने 15 सितंबर को इंस्पेक्टर राहुल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिस्टम एनालिस्ट विजय शेंदे, दिल्ली महिला आयोग के असिस्टेंट सेक्रेटरी संदीप कुमार, और दिल्ली फायर सर्विस के जूनियर असिस्टेंट अमित कुमार को अपना बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया.

सुनवाई के दौरान आरोपी और सांसद स्वाति मालीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुईं. उनकी ओर से पेश वकील ने आज उनकी पेशी से छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर दिया. आरोपियों प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए. इस मामले में 4 नवंबर, 2025 को शिकायतकर्ता और पूर्व विधायक बरखा सिंह के बयान दर्ज किए गए थे. कोर्ट ने दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. स्वाति मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.

कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं. कोर्ट ने चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा सिंह ने 11 अगस्त, 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया। शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे. एसीबी को दी गई शिकायत में आप से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था. इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

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