अब और तेजी से होगा बिहार का विकास, BJP कोटे से बने नीतीश के मंत्रियों का दावा

बीजेपी कोटे से 14 मंत्री बने हैं. शपथ के बाद मंगल पांडे, नितिन नबीन और रामकृपाल यादव ने 'विकसित बिहार' का संकल्प लिया. पढ़ें..

Bihar Ministers
मंगल पांडे, नितिन नबीन और रामकृपाल यादव बने मंत्री (ETV Bharat)
Published : November 20, 2025 at 8:41 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद गुरुवार को सरकार का गठन हो गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 26 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली. भारतीय जनता पार्टी के 14, जनता दल यूनाइटेड के 8, एलजेपीआर के 2, हम और रालोमो के एक-एक मंत्री बने हैं. बीजेपी ने अपने कई पुराने चेहरों को बदल दिया है. दोनों डिप्टी सीएम के अलावे जिन लोगों को फिर से मौका मिला है, उनमें मंगल पांडे और नितिन नबीन भी शामिल हैं. वहीं नए चेहरों में पहली बार विधायक बने रामकृपाल यादव को कैबिनेट में जगह दी गई है.

चारों सदनों के सदस्य हैं रामकृपाल: लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा यानी चारों सदनों के सदस्य रहने की फेहरिस्त में शामिल रामकृपाल यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली. दानापुर से बीजेपी के टिकट पर पहली बार विधायक बने रामकृपाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को आगे ले जाने के लिए दिन-रात काम करेंगे.

मंत्री रामकृपाल यादव (ETV Bharat)

"लगातार बिहार सरकार विकास के काम कर रही है. हम लोग नए मंत्री बने हैं. उस काम को आगे बढ़ाएंगे. जो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदेश होगा, उसको अक्षरशः बिहार के सर जमीन पर उतारेंगे."- रामकृपाल यादव, मंत्री, बिहार सरकार

सबका विकास हुआ है- मंगल पांडे: अब तक विधान परिषद के सदस्य रहकर मंत्री बनने वाले मंगल पांडे पहली बार बतौर विधायक मंत्री बने हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि उनका 35 साल का सांगठनिक अनुभव रहा है. हमने संगठन का काम किया है. संगठन से जो भी टास्क मिला है, वह लगातार करते रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का समावेशी विकास हुआ है.

मंत्री मंगल पांडे (ETV Bharat)

"नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर वर्ग के आर्थिक और सामाजिक जीवन स्तर में सुधार आया है. उनके कार्यकाल में प्रदेश के भीतर न्याय के साथ विकास का राज स्थापित हुआ. शिक्षा, स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर में जबरदस्त सुधार आया. बिहार ने कई मानकों में नए कीर्तिमान स्थापित किया और सुशासन की सरकार चली. गांधी मैदान में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी की मौजूदगी से बिहार के आम आवाम के बीच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सार्थक संदेश गया है."- मंगल पांडे, मंत्री, बिहार सरकार

गर्व का पल था- नितिन नबीन: बिहार सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके नितिन नबीन को फिर से मौका मिला है. वह सुबह से ही काफी जोश में दिख रहे थे. शपथ ग्रहण समारोह के मंच का संचालन करते हुए भी नजर आए. दूसरे राज्य से आए सभी मुख्यमंत्री का उन्होंने स्वागत किया. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए हमलोग दिन-रात काम करेंगे. पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है.

मंत्री नितिन नबीन (ETV Bharat)

"सौभाग्य की बात है. यह पहली बार हुआ, जब बिहार में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने आए हैं. इस प्रचंड जीत में उनका अहम योगदान है. हम लोगों को और भी मजबूती से काम करने की जरूरत है. हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे इस बार भी मंत्री पद का शपथ दिलाया गया है."- नितिन नबीन, मंत्री, बिहार सरकार

