घाटशिला उपचुनाव: प्रचार का आखिरी दिन, झामुमो ने कहा- बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन की होगी हार, बीजेपी की ओर से मिला जवाब

रांची: रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन से खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को मतदान होना है. आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. इस बीच, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने भाजपा पर तंज कसा है कि इस बार कई भाजपा के स्टार प्रचारक घाटशिला में चुनावी रैलियों में शामिल ही नहीं हुए.

मनोज पांडेय ने कहा कि उपचुनाव में हार का ठीकरा अपने ऊपर न फूटे, इसलिए भाजपा के स्टार प्रचारक घाटशिला नहीं पहुंचे. उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर कहा कि एक दो-लोग दूसरे राज्यों से आये थे, जिन्हें उनके अपने राज्य में कोई नहीं जानता.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि इस बार झामुमो उम्मीदवार सौमेश चंद्र सोरेन की जीत 2024 में झामुमो को मिली जीत से भी ज्यादा शानदार होगी. उन्होंने कहा कि 2025 में हम 2024 से दोगुने वोटों से जीतेंगे और यह हार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की होगी.

वहीं प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि घाटशिला में महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में झामुमो उम्मीदवार सौमेश सोरेन की जीत तय है. सिन्हा ने कहा, "हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पार्टी के विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता झामुमो उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं."