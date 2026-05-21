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कानपुर के कृष्णा अस्पताल के डॉक्टर समेत आईटीबीपी जवान के बयान दर्ज, अब सीएमओ तैयार करेंगे रिपोर्ट

आईटीबीपी जवान के मामले को लेकर अब पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के अफसर बेहद गंभीर, अस्पताल संचालकों के खिलाफ हो सकती कार्रवाई .

ITBP SOLDIER ISSUE
कृष्णा अस्पताल के डॉक्टर समेत आईटीबीपी जवान के बयान दर्ज. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 7:43 PM IST

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कानपुर: शहर में आईटीबीपी के जवान विकास सिंह की मां के हाथ संबंधी मामले में अब स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने तेजी दिखाना शुरू कर दी है. बुधवार को जहां कृष्णा अस्पताल पहुंचकर सीएमओ की टीम के सदस्यों ने डॉक्टर्स के बयान दर्ज किए थे. वहीं, आज गुरुवार को सीएमओ कार्यालय में दो डॉक्टर्स के बयान दर्ज किए गए.

वहीं, आईटीबीपी जवान विकास सिंह व आईटीबीपी से ही उन डॉक्टर का बयान दर्ज कराया गया, जिन्होंने विकास की मां को रेफर किया था. इसकी पुष्टि एसीएमओ डा.रमित रस्तोगी ने की.

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कृष्णा अस्पताल के डॉक्टर समेत आईटीबीपी जवान के बयान दर्ज. (ETV Bharat)

एसीएमओ ने कहा, अब इस मामले में सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. पूरी उम्मीद है, शुक्रवार को इसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी और उसे कमिश्नरेट पुलिस के अफसरों को सौंप दी जाएगी.

वहीं, कमिश्नरेट कार्यालय में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि इस मामले में अस्पताल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है. सीएमओ डा. हरिदत्त नेमी ने कहा, वह इस मामले की मॉनीटरिंग खुद कर रहे हैं.

क्या बोले आईटीबीपी जवान विकास सिंह : आईटीबीपी के जवान विकास सिंह ने बताया, "13 मई को शाम करीब छह से आठ बजे के बीच वह अपनी मां को लेकर कृष्णा अस्पताल पहुंचे थे. यहां उन्होंने डॉक्टर्स को बताया, मां को सांस लेने में दिक्कतें हैं. उन्हें खांसी आ रही थी. इसके बाद अस्पताल की ओर से उनकी मां को आईसीयू में भर्ती कर लिया गया."

विकास ने कहा, "नौ से 10 बजे के बीच चेस्ट फिजिशियन मां को देखते हैं और उसके बाद मैं रात भर मां के ठीक होने की प्रार्थना करता हूं. उसी बीच अस्पताल प्रबंधन की ओर से मुझसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं. हालांकि, जैसे ही सुबह होती है, तो मां करीब छह बजे के आसपास ही देख लेती हैं, उनका एक हाथ पूरी तरह से काला पड़ गया. जबकि 14 मई को जब विकास मां के पास पहुंच कर हाथ देखते हैं, तो एक पल के लिए घबरा जाते हैं. वह चिल्लाकर अस्पताल के स्टाफ व डॉक्टर्स को बुलाते हैं."

विकास का आरोप है कि, "डॉक्टर आकर टालामटोली करते हैं और कहते हैं कुछ देर में हाथ ठीक हो जाएगा. इसके बाद हाथ पर कोई क्रीम लगाकर ड्रेसिंग कर देते हैं. जिससे शाम तक मां की दिक्कतें और अधिक बढ़ जाती हैं, फिर जब विकास अपने सीनियर अधिकारियों को ये वाक्या बताते हैं, तो आईटीबीपी के अफसर निर्देश देते हैं, कि मां को कृष्णा अस्पताल से हटा लो. उसके बाद विकास ने अपनी मां को बिठूर रोड स्थित पारस अस्पताल में भर्ती कराया था."

कृष्णा अस्पताल लेकर मत जाना, वहां मरीजों के साथ होता दुर्व्यवहार: विकास ने कहा, "उन्हें उनके सीनियर्स ने बोला था कि मां को लेकर सीधे पारस अस्पताल पहुंचना. कृष्णा अस्पताल लेकर मत जाना." हालांकि, विकास ने कहा कि "जब मां की हालत सीरियस हो गई, तो हम कृष्णा अस्पताल लेकर गए." वहीं, विकास ने ये आरोप लगाते हुए कहा, "आईटीबीपी की एक महिला जवान का इसी अस्पताल में गलत इलाज हुआ था, जिससे उसकी मौत हो गई थी." वहीं, कृष्णा अस्पताल के हॉस्पिटल मैनेजर योगेंद्र यादव साफ तौर से कह चुके हैं, कि आईटीबीपी जवान द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं. जबकि अस्पताल संचालक एश्वर्य गर्ग किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं.

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