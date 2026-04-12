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कांग्रेस के संपर्क में भाजपा के कई नेता होने की बयानबाजी से मचा सियासी घमासान, आरोप प्रत्यारोप शुरू

इन दिनों उत्तराखंड में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और हरक सिंह रावत के बयान ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है.

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उत्तराखंड में राजनीति हुई तेज (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 12, 2026 at 6:56 AM IST

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Updated : April 12, 2026 at 7:01 AM IST

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देहरादून: कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में उत्तराखंड के 6 नेताओं को दिल्ली में सदस्यता दिलाई थी. जिसके बाद से ही राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है. इसी बीच, एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति में नेताओं के दल बदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है. दरअसल, उत्तराखंड दौरे पर आई कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के कई छोटे- बड़े नेता उनके संपर्क में हैं और जल्द ही उनकी कांग्रेस में ज्वाइनिंग होने जा रहे हैं. इस बयान के बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां में तेज हो गई हैं, साथ ही नए सिरे से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है.

दरअसल, उत्तराखंड में आगामी साल 2027 में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अभी से ही तेज हो गई है. जिसकी मुख्य वजह है कि इस चुनावी वर्ष में राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनाव की तैयारियां तेज कर दी जाती हैं. इसके साथ ही इस चुनावी वर्ष में नेताओं के दलबदल के भी मामले सामने आते हैं. जिसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि राजनीतिक पार्टियां, दूसरे दलों में सेंधमारी करती है, ताकि अपने कुनबे को बढ़ाने के साथ ही पार्टी को और अधिक मजबूत किया जा सके. इसी क्रम में हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने 6 नेताओं को अपने पार्टी में शामिल किया है, जिसमें कुछ नेता ऐसे भी हैं जो भाजपा से पहले ही निष्कासित किया जा चुके हैं.

उत्तराखंड में एक बार फिर नेताओं के दल बदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. जिसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि जहां एक और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी इस बात पर जोर दे रहे थे कि उनके संपर्क में भाजपा के तमाम नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं. इसी बीच उत्तराखंड दौरे पर आई कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा के तमाम छोटे बड़े नेता उनके संपर्क में है जिन्हें जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जाएगा.कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के इस बयान के बाद से ही उत्तराखंड की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं कि आखिर कौन से ऐसे नेता है जो जल्द ही कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं.

उत्तराखंड दौरे पर आई कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा के बहुत सारे लोग ऐसे है जो उनके संपर्क में है.जिसमें सीनियर नेता के साथ ही छोटे नेता भी शामिल है.ऐसे में बहुत सारे बीजेपी के नेता कांग्रेस पार्टी में आना चाह रहे हैं, जिनसे बातचीत भी चल रही है. साथ ही कहा कि कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही कुछ होता है बल्कि माहौल बदलता जा रहा है और लोग आते जा रहे हैं .कुल मिलाकर बहुत सारे नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं.

वहीं, प्रदेश काग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कहा कि बहुत सारे लोगों से उनकी बातचीत हो रही है जिसमें सिटिंग विधायक भी शामिल हैं. ऐसे में उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर वह अभी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो फिर उपचुनाव करना पड़ेगा.लिहाजा, जब आगामी विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने का ही वक्त बचेगा तब वो उन विधायकों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराएंगे.लिहाजा उनकी तमाम लोगों से बातचीत हो रही है. ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में तमाम लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे.साथ ही कहा कि नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी में कोई फूट नहीं पड़ी है बल्कि पूरा कांग्रेस परिवार एक साथ है.

इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा. इसके साथ ही किसी भी बीजेपी के नेता को वहां जाने की आवश्यकता नहीं है. हां ये जरूर है कि जिन नेताओं को बीजेपी छोड़ चुकी है जो अब बीजेपी के नहीं रहे हैं और उनकी संभावनाएं अब बची नहीं है, अगर वो लोग रास्ता तलाश रहे हैं तो वो अलग बात है. साथ ही कहा कि जिस तरह से पिछले दिनों कांग्रेस ने 6 नेताओं को अपने पार्टी में शामिल किया है, जिसमें से कुछ नेता ऐसे रहे हैं, जिनको भाजपा पहले ही निष्कासित कर चुकी है. ऐसे में कांग्रेस में वहीं लोग शामिल हुए हैं जिनकी संभावनाएं समाप्त हो गई थी और वो भाजपा के लिए समाप्त हो गए थे.

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Last Updated : April 12, 2026 at 7:01 AM IST

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