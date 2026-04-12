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कांग्रेस के संपर्क में भाजपा के कई नेता होने की बयानबाजी से मचा सियासी घमासान, आरोप प्रत्यारोप शुरू

देहरादून: कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में उत्तराखंड के 6 नेताओं को दिल्ली में सदस्यता दिलाई थी. जिसके बाद से ही राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है. इसी बीच, एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति में नेताओं के दल बदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है. दरअसल, उत्तराखंड दौरे पर आई कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के कई छोटे- बड़े नेता उनके संपर्क में हैं और जल्द ही उनकी कांग्रेस में ज्वाइनिंग होने जा रहे हैं. इस बयान के बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां में तेज हो गई हैं, साथ ही नए सिरे से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है.

दरअसल, उत्तराखंड में आगामी साल 2027 में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अभी से ही तेज हो गई है. जिसकी मुख्य वजह है कि इस चुनावी वर्ष में राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनाव की तैयारियां तेज कर दी जाती हैं. इसके साथ ही इस चुनावी वर्ष में नेताओं के दलबदल के भी मामले सामने आते हैं. जिसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि राजनीतिक पार्टियां, दूसरे दलों में सेंधमारी करती है, ताकि अपने कुनबे को बढ़ाने के साथ ही पार्टी को और अधिक मजबूत किया जा सके. इसी क्रम में हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने 6 नेताओं को अपने पार्टी में शामिल किया है, जिसमें कुछ नेता ऐसे भी हैं जो भाजपा से पहले ही निष्कासित किया जा चुके हैं.

उत्तराखंड में एक बार फिर नेताओं के दल बदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. जिसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि जहां एक और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी इस बात पर जोर दे रहे थे कि उनके संपर्क में भाजपा के तमाम नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं. इसी बीच उत्तराखंड दौरे पर आई कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा के तमाम छोटे बड़े नेता उनके संपर्क में है जिन्हें जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जाएगा.कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के इस बयान के बाद से ही उत्तराखंड की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं कि आखिर कौन से ऐसे नेता है जो जल्द ही कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं.

उत्तराखंड दौरे पर आई कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा के बहुत सारे लोग ऐसे है जो उनके संपर्क में है.जिसमें सीनियर नेता के साथ ही छोटे नेता भी शामिल है.ऐसे में बहुत सारे बीजेपी के नेता कांग्रेस पार्टी में आना चाह रहे हैं, जिनसे बातचीत भी चल रही है. साथ ही कहा कि कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही कुछ होता है बल्कि माहौल बदलता जा रहा है और लोग आते जा रहे हैं .कुल मिलाकर बहुत सारे नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं.