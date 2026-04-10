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बीजेपी सत्ता-संगठन में तालमेल या असमंजसः राधामोहन के दौरे ने बढ़ाई सियासी गर्मी, वसुंधरा के इस बयान ने बढ़ाई हलचल

बीजेपी प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने अपने राजस्थान दौरे के दौरान मुख्यमंत्री या मंत्रियों से औपचारिक मुलाकात नहीं की, जिससे कई सवाल खड़े हुए हैं.

RAJASTHAN BJP
प्रदेश भाजपा कार्यालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 7:15 PM IST

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जयपुर: प्रदेश भाजपा में इन दिनों आपसी सियासी बयानबाजी ने पार्टी की आंतरिक राजनीति को गरमा दिया है. लंबे समय बाद राजस्थान प्रभारी दो दिन प्रदेश के दौरे पर आए. सत्ता और संगठन की कड़ी माने जाने वाले प्रभारी सरकार से बिना मिले ही चले गए और जाने से पहले यह भी कह गए कि मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल का अधिकार मुख्यमंत्री का अकेले का नहीं है. इसी दौरान पूर्व सीएम के उस बयान का खुले में समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नियुक्तियों और दायित्वों में मूल पार्टी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाए. ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या सत्ता और संगठन में पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या सरकार और दिल्ली के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है? पेश है राजनीतिक बयानों के सियासी मायने पर एक रिपोर्ट.

बयानों के अपने मायने हैं: राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे नेता और कार्यकर्ताओं की बेचैनी अब खुलकर सामने आने लगी है. लंबे समय से लंबित पड़ी इन नियुक्तियों को लेकर नया राजनीतिक मोड़ देखने को मिला, जब पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयानों ने सियासी हलकों में चर्चाओं को तेज कर दिया. राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल का दो दिवसीय दौरा कई मायनों में अहम रहा. खास बात यह रही कि उन्होंने अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री या मंत्रियों से औपचारिक मुलाकात नहीं की, जिससे संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. उनके बयानों को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है.

राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

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अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल का अधिकार केवल मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संगठन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. उनके इस बयान को संगठन की सक्रियता और हस्तक्षेप के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा में निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और कोई एक व्यक्ति सरकार नहीं चलाता. इससे यह साफ झलक रहा है कि भले ही सीएम भजनलाल शर्मा पीएम मोदी या केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर दिल्ली में पकड़ मजबूत दिखा रहे हों, लेकिन प्रदेश में स्थितियां सामान्य नहीं हैं.

ये है स्थिति: 12 हजार से ज्यादा नेता-कार्यकर्ताओं को सरकार में विभिन्न जगहों पर एडजस्ट किया जा सकता है. 110 से ज्यादा बोर्ड-आयोगों, यूआईटी अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है. लोकायुक्त, राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान बुनकर संघ, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, पशुधन विकास बोर्ड, राज्य खेल परिषद, कर बोर्ड, युवा बोर्ड, पर्यटन विकास निगम, आवासन मंडल, जन अभाव अभियोग निराकरण, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, अल्पसंख्यक आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, महिला आयोग, केश कला बोर्ड, समाज कल्याण बोर्ड सहित कई अकादमियों में पद रिक्त चल रहे हैं. यूआईटी में अध्यक्ष सहित अन्य पद भी रिक्त हैं.

पूर्व सीएम वसुंधरा राजे
पूर्व सीएम वसुंधरा राजे (ETV Bharat File Photo)

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इतनो को एडजस्ट किया जा सकता है: श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि अगर राजस्थान के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो आमतौर पर बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां सरकार बनने के दो से ढाई साल बाद ही होती रही हैं. सरकार स्थानीय राजनीतिक समीकरणों और चुनावी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन नियुक्तियों को अंतिम रूप देती है. यही कारण है कि सत्ता में आने के तुरंत बाद जहां कार्यकर्ता उम्मीदें पाल लेते हैं, वहीं सरकार इन नियुक्तियों को राजनीतिक कारणों से टालती रहती है. वर्तमान स्थिति की बात करें तो प्रदेश में 100 से अधिक पद अभी भी खाली पड़े हैं. करीब 110 से ज्यादा बोर्ड, निगम और आयोगों में नियुक्तियां होनी बाकी हैं, जबकि केवल 9 संस्थाओं में ही अध्यक्षों की नियुक्ति हो सकी है. इनमें देवनारायण बोर्ड, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड, अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग, माटी कला बोर्ड, किसान आयोग, जीव जंतु कल्याण बोर्ड, धरोहर संरक्षण प्राधिकरण, सैनिक कल्याण बोर्ड और राज्य वित्त आयोग शामिल हैं.

सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक लोकायुक्त का पद भी अभी तक रिक्त है. इसके अलावा राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पशुधन विकास बोर्ड, राज्य खेल परिषद, पर्यटन विकास निगम, आवासन मंडल, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और कई अन्य संस्थाओं में भी नियुक्तियां लंबित हैं. मोटे अनुमान के अनुसार इन नियुक्तियों के जरिए करीब 12 हजार से अधिक नेता और कार्यकर्ताओं को विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं.

बीजेपी प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल
बीजेपी प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल (ETV Bharat Jaipur)

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यह नेता हुए भाजपा में शामिल: राजस्थान में कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा, पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा, पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा, पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष भीलवाड़ा रामपाल शर्मा, पूर्व विधायक रामनारायण किसान, पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, पूर्व विधायक रमेश खींची, पूर्व विधायक दीपचंद खैरिया, विधायक रविंद्र भाटी, पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह मलिंगा, पूर्व विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल, पूर्व खादी बोर्ड उपाध्यक्ष पंकज मेहता, कांग्रेस कोषाध्यक्ष और प्रत्याशी सीताराम अवराव सहित कई नाम शामिल हैं.

मूल पार्टी के कार्यकर्ता: सत्ता और संगठन में पदों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखी. उन्होंने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन में दायित्वों में प्राथमिकता उन कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए, जिन्होंने पार्टी के लिए वर्षों तक संघर्ष किया है और विचारधारा के प्रति समर्पित रहे हैं. उन्होंने अवसरवादियों को नियुक्तियों से दूर रखने की बात कही, जिससे यह संदेश गया कि संगठन अपने मूल कार्यकर्ताओं को महत्व देने के पक्ष में है. प्रदेश प्रभारी ने भी वसुंधरा राजे के बयान का खुलकर समर्थन किया.

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श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि इन बयानों के बाद यह साफ हो गया है कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाते हुए ही नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. हालांकि, इससे यह भी संकेत मिला है कि अंदरखाने कुछ मतभेद या प्राथमिकताओं को लेकर असहमति मौजूद हो सकती है. दरअसल, हाल ही में संगठन में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई ज्योति खंडेलवाल, ज्योति मिर्धा को जगह मिली है. इसके साथ पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा, पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा, पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा, पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल सहित ऐसे कई नाम हैं जिन्हें बोर्ड-आयोगों में जिम्मेदारी देने की बात सामने आ रही है. पूर्व सीएम के बयान से साफ है कि पार्टी अपने मूल कार्यकर्ताओं को मौका दे.

आंतरिक असहमति आई सामने: ऐसा नहीं है कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद से राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई हों. राज्य सरकार ने देवनारायण बोर्ड, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग, माटी कला बोर्ड, किसान आयोग, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, सैनिक कल्याण बोर्ड और राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है.

पूर्व सीएम और प्रदेश प्रभारी का बयान ऐसे समय आया है जब प्रदेश में आगामी समय में पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं. इन बयानों के बाद यह साफ हो गया है कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाते हुए ही नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. हालांकि, इससे यह भी संकेत मिला है कि अंदरखाने कुछ मतभेद या प्राथमिकताओं को लेकर असहमति बनी हुई है. हालांकि, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस तरह की किसी भी आंतरिक कलह से इनकार किया और साफ किया कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बड़ी नेता हैं और पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं. उनके सुझाव और भावनाएं दोनों पार्टी के लिए मार्गदर्शक के रूप में हैं.

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