सारंडा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस को मिली कामयाबी, राजनीतिक दलों ने जताई खुशी

सारंडा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस को मिली कामयाबी, राजनीतिक दलों ने जताई खुशी
सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ मिली कामयाबी के बाद राजनीतिक दलों ने इस पर खुशी जताई है.
Published : January 22, 2026 at 3:13 PM IST
रांची: सारंडा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में बड़ी सफलता हाथ लगी है. केंद्रीय बलों की इस कार्रवाई में एक करोड़ के इनामी नक्सली पतिराम मांझी सहित 15 नक्सलियों के मार गिराए जाने की खबर है. इधर नक्सलियों के ऊपर मिली सफलता की खबर का स्वागत विभिन्न राजनीतिक दलों ने किया है.
काबिले-तारीफ है सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई: बीजेपी
बीजेपी ने इसका स्वागत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया करने की घोषणा का हिस्सा मानते हुए खुशी जताई है. पार्टी नेता दीनदयाल वर्णवाल ने नक्सलियों के खिलाफ केंद्रीय बलों के इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलियों का सफाया होगा, इसी के तहत यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जिस तरह से सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वह वाकई में काबिले तारीफ है जिसमें बड़ी सफलता मिली है.
नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई सैल्यूट योग्य: झामुमो
इधर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसके लिए झारखंड पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से केंद्रीय बलों के साथ झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की है और उसमें कई मार गिराए गये हैं वह बेहद ही स्वागत योग्य है. केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने झारखंड पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को सफलता मिली है, वह सैल्यूट करने योग्य है.
चल रहा सर्च अभियान
झारखंड के सारंडा इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही है. किरीबुरू इलाके में चल रही मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है. यह मुठभेड़ चाईबासा के सारंडा जंगल के छोटानागरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंभडीह गांव के समीप चल रही है. जानकारी के मुताबिक, आज अहले सुबह से ही नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी.
ये भी पढ़ें- सारंडा में सांप के काटने से सीआरपीएफ जवान की मौत, यूपी के रहने वाले थे संदीप कुमार
चाईबासा में IED ब्लास्ट, लकड़ी चुनने गई नाबालिग लड़की की मौत
पुलिस ने 2 शक्तिशाली IED बम किया बरामद, बीडीडीएस टीम ने किया नष्ट