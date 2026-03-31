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भूपेश बघेल पर CM साय का पलटवार, कहा- अपनी नाकामी छिपा रहे, कांग्रेस सरकार ने नहीं की केंद्र की मदद

नक्सलवाद पर अमित शाह के आरोपों का भूपेश बघेल ने जवाब दिया. इस पर अब CM साय ने पलटवार किया है.

CM Sai reply to Bhupesh
भूपेश बघेल पर CM साय का पलटवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 31, 2026 at 4:41 PM IST

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रायपुर: नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन के बाद अब चुनौतियों, आरोपों और बयानबाजी का दौर चल पड़ा है. अमित शाह ने लोकसभा में भूपेश बघेल की सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया. इस पर भूपेश बघेल ने भी इसे पूरी तरह झूठ और निराधार बताया और अपनी सरकार के समय हुई कई अहम बैठकों का हवाला दे दिया. इस पर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है. कहा कि सही नीयत से अगर कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी होती और सहयोग किया होता तो नक्सलवाद बहुत पहले खत्म हो जाता.

CM विष्णुदेव साय ने कहा- अपनी नाकामी छिपा रहे भूपेश बघेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अपनी कमजोरी छिपा रहे भूपेश- CM

CM विष्णुदेव साय ने कहा कि भूपेश बघेल जी ने जो कहा है बिलकुल असत्य कहा है, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है. जबकि दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद अगले ही महीने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए और यहां पर जितने भी नक्सल प्रभावी प्रदेश थे उनकी समीक्षा हुई. उसमें ये पता चला की 75% से ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में है. अगर भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने सही नीयत से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी होती तो ऐसा नहीं होता.

जब कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में थी तब प्रदेश शासन का सहयोग केंद्र को सही से नहीं मिला- विष्णुदेव साय, CM

अब बस्तर तेजी से विकास करेगा

विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि आज 31 मार्च का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है. ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा बाधक था और माननीय गृहमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करना है और उनका संकल्प पूरा हुआ है. अब बस्तर क्षेत्र बहुत तेज़ी से विकास करेगा जो 40 वर्षों से विकास से अछूता था.

PM मोदी को दिया धन्यवाद

CM साय ने कहा कि इस बड़ी उपलब्धि के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी को छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से बहुत धन्यवाद.

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