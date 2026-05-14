भैरो सिंह शेखावत की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम पर गहलोत का बयान, बोले- मेरे क्षेत्र में मुझे ही नहीं बुलाया गया
गहलोत ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति भैरो सिंह शेखावत का जितना सम्मान कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार ने किया था, उतना भाजपा ने नहीं किया.
Published : May 14, 2026 at 6:07 PM IST
जयपुर: पूर्व उपराष्ट्रपति भैरो सिंह शेखावत की जोधपुर में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नहीं बुलाए जाने को लेकर अब बयानबाजी तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने इस मामले में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर दिया. आज भैरो सिंह शेखावत की आत्मा को भी कष्ट हो रहा होगा कि कार्यक्रम में अशोक गहलोत को नहीं बुलाया गया.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोसिंह शेखावत राजस्थान के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे. पूरा राजस्थान जानता है कि उनके जीवनकाल में भाजपा ने उन्हें कभी पूरा सम्मान नहीं दिया, जब वे उपराष्ट्रपति बने तो उनके सम्मान में हमारी कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री आवास में उनके सम्मान में भव्य समारोह रखा था, परन्तु भाजपा ने कोई कार्यक्रम तक नहीं रखा.
पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरोंसिंह शेखावत राजस्थान के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। पूरा राजस्थान जानता है कि उनके जीवनकाल में भाजपा ने उन्हें कभी पूरा सम्मान नहीं दिया। जब वे उपराष्ट्रपति बने तो उनके सम्मान में हमारी कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री आवास में उनके सम्मान में भव्य…— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 14, 2026
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हमारी सरकार ने स्मारक के लिए जमीन दी: गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने उनके निधन के बाद भी उन्हें पूरा सम्मान दिया. शेखावत के निधन के दिन ही उनके परिजनों से चर्चा कर हमारी कांग्रेस सरकार ने विद्याधर नगर स्टेडियम में अविलंब उनके दाह संस्कार के लिए जमीन आवंटित की और वहीं उनका स्मारक बनाया. पूरे प्रदेशवासियों में तब भी चर्चा थी और आज भी बनी हुई है कि यदि भाजपा सरकार भी होती तो उनके अंतिम संस्कार की अनुमति विद्याधर नगर में नहीं देती और न ही उनका स्मारक बनने देती.
गहलोत ने कहा कि "आज मेरे क्षेत्र जोधपुर में भैरों सिंह शेखावत की मूर्ति के उद्घाटन का राजकीय कार्यक्रम था, जो जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आयोजित किया गया. आज भैरों सिंह शेखावत की आत्मा को भी कष्ट हुआ होगा कि बिना अशोक गहलोत को बुलाए यह कार्यक्रम किया गया. भाजपा ने इस कार्यक्रम में राजनीति कर इस कार्यक्रम की गरिमा को कम किया है. मुझे ऐसा लगता है कि यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जानकारी में आता तो ऐसा नहीं होता." दरअसल, जोधपुर शहर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरो सिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण किया था.
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