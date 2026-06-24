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"इमाम हुसैन की जूती की धूल भी नहीं हैं ओवैसी", हाफिज के बयान पर भड़के सांसद बर्क, कहा- माफी मांगें

ओवैसी की तुलना इमाम हुसैन से किए जाने पर जियाउर्रहमान बर्क का बयान ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल: समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तुलना हजरत इमाम हुसैन से किए जाने और राजनीतिक विरोधियों को यजीद, नमरूद तथा फिरौन बताए जाने वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि राजनीति में इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और धार्मिक हस्तियों की तुलना नेताओं से करना पूरी तरह अनुचित है. ओवैसी की तुलना इमाम हुसैन से किए जाने पर जियाउर्रहमान बर्क का बयान (Video Credit; ETV Bharat) सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा, "मैं यही कहूंगा कि जिनके बारे में इमामों का जिक्र किया जा रहा है, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है. इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. दुनिया में चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, जियाउर्रहमान बर्क हों या कोई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, हममें से कोई भी हजरत इमाम हुसैन के मुकाम के बराबर नहीं है. सच तो यह है कि हम उनके पांव की जूती की धूल के बराबर भी नहीं हैं. सांसद बर्क ने आगे कहा, "राजनीति में बयान बहुत सोच-समझकर देना चाहिए. आप इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियां, उनका अमल और उनकी शिक्षाएं पूरी इंसानियत के लिए मिसाल हैं. उनकी तुलना किसी राजनीतिक व्यक्ति या चुनावी मुकाबले से करना बिल्कुल गलत है."