ETV Bharat / state

"चंदा चोरों, गद्दी छोड़ो" के बयान पर भड़के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, कहा- ऐसा कहने वाले दुनिया छोड़ें

दरअसल, कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज विवि में आयोजित श्री गुरु तेग बहादुर साहिब शोधपीठ की तरफ से डिप्लोमा इन सिख गुरु इतिहास एवं शहादत पाठ्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने रोजगार परक पाठ्यक्रम और शिक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. वहीं, मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने राम मंदिर चंदा मामले में अखिलेश यादव के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अखिलेश कंफ्यूज्ड नेता हैं.

कानपुर : उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि गद्दी छोड़ो कहने वालों से मैं कहूंगा कि वे दुनिया छोड़ें. दरअसल, राम मंदिर में चंदा गबन का मामले सामने आने के बाद संजय सिंह ने कहा था कि 'चंदा चोरों, गद्दी छोड़ो'. इसी बयान पर मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने यह प्रतिक्रिया दी है.

समाजवादी पार्टी एकजुट और मजबूत है : शिवपाल यादव



इधर कानपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा के लोग झूठे हैं और भगवान राम के मंदिर के नाम पर चोरी कर रहे हैं. सपा नेता ने कड़े शब्दों में कहा कि जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं, उनसे बड़ा अधर्मी और कोई नहीं हो सकता है. वहीं, राम गोपाल यादव द्वारा गृहमंत्री को पत्र लिखे जाने और समाजवादी पार्टी के टूटने की अफवाहों पर कहा कि ये सभी बातें पूरी तरह से निराधार और झूठी हैं. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वर्तमान में बहुत मजबूत है और पूरी एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है.

समाजवादी पार्टी एकजुट और मजबूत है : शिवपाल यादव (Photo Credit; ETV Bharat)

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन



राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के मामले में बुधवार को कानपुर में कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान जिला अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने कहा कि राम मंदिर का नाम लेकर सत्ता में आने वाली पार्टी के संरक्षण में मंदिर परिसर से सामग्रियां गायब हुई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि चंपत राय के नेतृत्व वाले ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों के रहते, श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए करोड़ों रुपये और उद्घाटन के लिए देश-विदेश से आई सोने-चांदी व अष्टधातु की शिलाएं गायब कर दी गई हैं.

कानपुर में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)

संदीप शुक्ला ने आगे कहा कि करोड़ों-अरबों रुपये के हीरे-जवाहरात, सोने-चांदी और बहुमूल्य धातुओं का कोई हिसाब नहीं है. उन्होंने इस मामले में सरकारी संरक्षण प्राप्त होने की आशंका जताते हुए कहा कि इसीलिए जिला कांग्रेस कमेटी, कानपुर नगर ग्रामीण जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंप कर इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है.

ये भी पढ़ें- गूगल बॉय भी फेल! 6 साल के युवान ने सेकंडों में सुनाई पूरी पीरियॉडिक टेबल, 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज