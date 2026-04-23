यौन शोषण मामला : पीड़िता के पिता ने कहा- स्टिंग ऑपरेशन करवा रहा आसाराम
पीड़िता के पिता ने कहा कि गवाह महेंद्र चावला को 70 लाख की रिश्वत देकर स्टिंग ऑपरेशन करवाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 8:49 PM IST
शाहजहांपुर : शाहजहांपुर में आसाराम यौन शोषण मामले की पीड़िता के पिता ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद आसाराम स्टिंग ऑपरेशन करवा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से आसाराम यौन शोषण मामले में गवाह महेंद्र चावला को 70 लाख की रिश्वत देकर उनका स्टिंग ऑपरेशन करवा गया, वो मुझे भी झूठे मामले में फंसा सकता है. उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि आसाराम मेरे वकीलों को भी प्रभावित कर सकता है.
दरअसल, आसाराम यौन शोषण मामले में शाहजहांपुर की पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि आशाराम झूठे मामले में फसवाता है. कभी जम्मू में तो कभी दिल्ली में झूठा केस करता है, जिससे मुझे वकील ढूंढ़कर तारीख पर जाना पड़ता है. अब वह अंतरिम बेल पर बाहर है. अब उसने स्टिंग ऑपरेशन शुरू करवा दिए हैं. ऐसे ही एक गवाह महेंद्र चावला को 70 लाख की रिश्वत देकर स्टिंग ऑपरेशन करवाया गया. मैं जानना चाहता हूं कि महिला सरपंच के पास 70 लाख रुपये कहां से आए. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है यह 70 लाख रुपए आसाराम के हैं, जिसे उसने स्टिंग ऑपरेशन में यूज किया. इसके साथ ही पीड़िता के पिता ने हरियाणा सरकार से गुहार लगाई है कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए.
पीड़िता के पिता ने यह भी आशंका व्यक्त की है कि आसाराम ने उनके वकीलों को भी प्रभावित किया है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसके वकील लगातार 15 दिन तक बहस की, लेकिन हमारे वकीलों ने केवल 15 मिनट ही बहस की और कोर्ट में जजमेंट की तारीख लगा दी. फिलहाल पीड़िता के पिता का कहना है कि इस महीने की लास्ट तारीख तक कोर्ट का फैसला आ जाएगा, अभी फैसला सुरक्षित है. मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है और मुझे बस न्याय चाहिए.
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