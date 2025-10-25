ETV Bharat / state

BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले- कामकाज के बल पर चुनाव लड़ रहा NDA; सपा की स्टार प्रचारक की लिस्ट पर जानिये क्या बोले मंत्री जेपीएस राठौर?

प्रयागराज : सर्किट हाउस में शनिवार को यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने दावा किया हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वही मुख्यमंत्री होंगे. वहीं दूसरी ओर बरेली में मंत्री जेपीएस राठौर ने शनिवार को प्रेसवार्ती की. आजम खान के स्टार प्रचारक बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि अगर 'अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जिंदा होते तो उनका नाम भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में होता.'

एनडीए अपने कामकाज के बल पर लड़ रहा चुनाव : प्रयागराज में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बिहार में एनडीए अपने कामकाज के बल पर चुनाव लड़ रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को तय करना है कि उसे 1990 से 2005 का दौर चाहिए या 2005 के बाद का विकासमुखी परिवर्तन.



जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक : प्रदेश अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इसमें उन्होंने संगठन और सरकार की भूमिका स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन दोनों अलग-अलग हैं. यदि इनका घालमेल होगा तो कामकाज में असुविधा होगी.

उन्होंने कहा कि 2012 से पहले भाजपा की स्थिति बहुत सीमित थी. तब पार्टी को महज 16-17 प्रतिशत वोट और 47 विधानसभा सीटें मिलती थीं, लेकिन वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का वोट प्रतिशत और जनाधार दोनों तेजी से बढ़े हैं. यह सब सही नीतियों और सही नेतृत्व का नतीजा है.



31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक आयोजित होंगे कार्यक्रम : प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भव्य तरीके से मनाने जा रही है. इसके तहत 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह अभियान युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाने, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने और एकता की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जाएगा.

8 किलोमीटर की निकाली जाएगी पदयात्रा : उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रदेश की हर विधानसभा में 8 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी. सरदार पटेल के जन्मस्थान करमसद से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 152 किलोमीटर लंबी विशेष यात्रा भी निकलेगी. 31 अक्टूबर को हर जिले में ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन किया जाएगा.

