ETV Bharat / state

BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले- कामकाज के बल पर चुनाव लड़ रहा NDA; सपा की स्टार प्रचारक की लिस्ट पर जानिये क्या बोले मंत्री जेपीएस राठौर?

प्रयागराज में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और बरेली में मंत्री जेपीएस राठौर ने की प्रेसवार्ता.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 8:01 PM IST

|

Updated : October 25, 2025 at 8:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : सर्किट हाउस में शनिवार को यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने दावा किया हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वही मुख्यमंत्री होंगे. वहीं दूसरी ओर बरेली में मंत्री जेपीएस राठौर ने शनिवार को प्रेसवार्ती की. आजम खान के स्टार प्रचारक बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि अगर 'अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जिंदा होते तो उनका नाम भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में होता.'

एनडीए अपने कामकाज के बल पर लड़ रहा चुनाव : प्रयागराज में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बिहार में एनडीए अपने कामकाज के बल पर चुनाव लड़ रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को तय करना है कि उसे 1990 से 2005 का दौर चाहिए या 2005 के बाद का विकासमुखी परिवर्तन.

जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक : प्रदेश अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इसमें उन्होंने संगठन और सरकार की भूमिका स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन दोनों अलग-अलग हैं. यदि इनका घालमेल होगा तो कामकाज में असुविधा होगी.

उन्होंने कहा कि 2012 से पहले भाजपा की स्थिति बहुत सीमित थी. तब पार्टी को महज 16-17 प्रतिशत वोट और 47 विधानसभा सीटें मिलती थीं, लेकिन वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का वोट प्रतिशत और जनाधार दोनों तेजी से बढ़े हैं. यह सब सही नीतियों और सही नेतृत्व का नतीजा है.

31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक आयोजित होंगे कार्यक्रम : प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भव्य तरीके से मनाने जा रही है. इसके तहत 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह अभियान युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाने, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने और एकता की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जाएगा.

8 किलोमीटर की निकाली जाएगी पदयात्रा : उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रदेश की हर विधानसभा में 8 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी. सरदार पटेल के जन्मस्थान करमसद से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 152 किलोमीटर लंबी विशेष यात्रा भी निकलेगी. 31 अक्टूबर को हर जिले में ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि स्कूलों और महाविद्यालयों में निबंध, वाद-विवाद, संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम होंगे. युवाओं को ‘नशा मुक्त भारत’ की शपथ दिलाई जाएगी और स्वदेशी उत्पादों के मेलों का आयोजन कर ‘गर्व से स्वदेशी’ का संकल्प दोहराया जाएगा.

इस मौके पर सांसद प्रवीण पटेल, विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी, महापौर गणेश केसरवानी, काशी प्रांत अध्यक्ष दिलीप पटेल, गंगापार अध्यक्ष निर्मला पासवान, यमुनापार अध्यक्ष राजेश शुक्ला, महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.

बरेली में मंत्री जेपीएस राठौर ने सपा पर बोला जुबानी हमला : उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर शनिवार को बरेली के सर्किट हाउस पहुंचे. पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बिहार चुनाव में आजम खान के स्टार प्रचारक बनाए जाने पर समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जिंदा होते तो उनका नाम भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में होता.

उन्होंने बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में जंगलराज था, वहां उद्योगपति आने से डरते थे. उन्होंने कहा कि आजम खान ने जिस तरह से हिंदू आस्था और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, और ऐसे लोगों को अगर वे स्टार प्रचारक बनाते हैं तो मुझे लगता है इससे गलत बात कुछ नहीं हो सकती.



मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि जितने मदरसे हैं, बिना किसी मान्यता के, बिना किसी बोर्ड की अनुमति के और गलत ढंग से चलाए जा रहे हैं, इसीलिए इन पर लगाम लगाई जा रही है. इनको बंद किया जा रहा है.


यह भी पढ़ें : सपा स्टार प्रचारकों की सूची जारी; अखिलेश के साथ आजम और डिंपल भी करेंगी बिहार में प्रचार, चाचा-भाई का काटा पत्ता

Last Updated : October 25, 2025 at 8:15 PM IST

TAGGED:

BHUPENDRA CHAUDHARY
BJP UTTAR PRADESH NEWS
NITISH KUMAR CM
PRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.