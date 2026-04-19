मिर्जापुर में विधायक पल्लवी पटेल बोलीं- 'UGC लागू कराने के बाद BJP ने अपने ही लोगों से करवाया विरोध'
सिराथू विधायक डा. पल्लवी पटेल ने रविवार को मंडलीय समता सम्मेलन को संबोधित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 8:34 PM IST
मिर्जापुर : जनपद पहुंची सिराथू विधायक डा. पल्लवी पटेल ने रविवार को मंडलीय समता सम्मेलन को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने यूजीसी से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यह शोषण के खिलाफ एक सकारात्मक पहल थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे लागू कराने के बाद ही अपने ही लोगों से इसका विरोध करवा दिया, जिससे मामला अधर में लटक गया. उन्होंने कहा कि संसद का विशेष सत्र सरकार बुलाकर महिलाओं को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया जाए तो सभी वर्गों का समर्थन मिलेगा.
मिर्जापुर के मड़िहान विधानसभा क्षेत्र के कलवारी स्थित रामलीला मैदान में अपना दल (कमेरावादी) का मंडलीय समता सम्मेलन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में सिराथू की विधायक डा. पल्लवी पटेल पहुंचीं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को “मेमोरी प्रॉब्लम” हो गई है और उसका निर्णय लेने का विवेक कमजोर पड़ गया है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने “400 पार” का नारा दिया था, लेकिन परिणाम उसके विपरीत आए और पार्टी उसी के नीचे सिमटकर रह गई.
उन्होंने कहा कि चुनावी झटके से भाजपा अभी तक उबर नहीं पाई है. महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए पल्लवी पटेल ने नारी वंदन अधिनियम को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि भाजपा दावा करती है कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण 2023 में लागू किया गया है, लेकिन यदि ऐसा है तो फिर यह प्रभावी रूप से लागू क्यों नहीं दिख रहा. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल महिला-पुरुष की नहीं, बल्कि संविधान की मूल भावना को बचाने का प्रयास है.
उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया जाए, जिसे सभी वर्गों का समर्थन मिलेगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नारी वंदन अधिनियम का विरोध करने वालों पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह आने वाला समय तय करेगा. भारतीय जनता पार्टी
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