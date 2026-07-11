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रायबरेली में शंकराचार्य की 'गो-रक्षार्थ यात्रा' का भव्य स्वागत, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- सपा वाले ज्यादा गो भक्त

शंकराचार्य ने गौ संरक्षण को लेकर लोगों से जागरूक होकर मतदान करने की अपील की

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रायबरेली में शंकराचार्य की 'गो-रक्षार्थ यात्रा' का भव्य स्वागत, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- सपा वाले ज्यादा गौ भक्त (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 6:30 PM IST

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Updated : July 11, 2026 at 8:11 PM IST

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रायबरेली: ‎खीरों विकास खंड क्षेत्र के सेमरी चौराहे पर शनिवार को जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 'गविष्ठि गो-रक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा' का स्वागत किया गया. इस दौरान समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया. वहीं, शंकराचार्य ने गो संरक्षण को लेकर लोगों से जागरूक होकर मतदान करने की अपील की.

रायबरेली में शंकराचार्य की 'गो-रक्षार्थ यात्रा' का भव्य स्वागत, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- सपा वाले ज्यादा गौ भक्त (Video Credit; ETV Bharat)

इस दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि 'गविष्ठि गो-रक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा' उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जा रही है. इसका उद्देश्य मतदाताओं को गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूक करना और गौ रक्षा के पक्ष में जनसमर्थन तैयार करना है.

शंकराचार्य ने कहा कि सेमरी चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी गो संरक्षण के प्रति उनकी आस्था को दर्शाती है. समाजवादी लोग ज्यादा गो भक्त हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने व्यक्तिगत रूप से गो माता की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है. साथ ही, उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग स्वयं को गोभक्त बताते हैं, वे गो रक्षा के लिए चल रही इस यात्रा में क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं.

‎‎शंकराचार्य ने कहा कि राजनीति से हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, इसलिए मतदाताओं को ऐसे जनप्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए जो गो संरक्षण और समाजहित के प्रति समर्पित हों. उन्होंने लोगों से गो माता की रक्षा के लिए एकजुट होकर जनजागरुकता फैलाने का आह्वान किया.

बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेशरानंद सरस्वती 'गविष्ठि गो-रक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा लेकर प्रदेशभर की विधानसभा क्षेत्रों के लिए निकले हैं. रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के सेमरी चौराहा, लालगंज विधानसभा क्षेत्र सरेनी, डलमऊ के गदागंज, विधानसभा ऊंचाहार, सदर विधान सभा के सुपर मार्केट, हरचंदपुर बाजार, बछरावा के तिलेंडा में शनिवार को कार्यक्रम हैं. वहीं, दूसरे दिन 12 जुलाई को सुबह 8:00 बजे भवानीगढ़ चौराहा, शिवगढ़ में कार्यक्रम रहेगा.

'राम मंदिर मामले में चल रहा चोर-पुलिस का खेल'

रायबरेली के सुपर मार्केट में आयोजित कार्यक्रम में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राम मंदिर मामले में चोर-पुलिस का खेल चल रहा है. वहीं, चंपत राय पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका झूठ कैमरों में रिकॉर्ड हो चुका है. इस वक्त प्रदेश में डर का माहौल बनाकर देश को उत्तर कोरिया की ओर ले जाया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि जांच कर रही एसआईटी भी सरकार की है, इसमें आधे लोग सिपाही हैं और आधे लोग चोर, तो फिर जांच का नतीजा क्या होगा यह जगजाहिर है.

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रायबरेली में शंकराचार्य की 'गो-रक्षार्थ यात्रा' (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, शंकराचार्य ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सभी धर्मों के लोग गाय को माता मानते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी अभिलेखों में उसे राष्ट्र माता का दर्जा क्यों नहीं देते. इसके साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों में बीजेपी के नेता गाय को लेकर तरह-तरह के बयान देते हैं. केंद्र सरकार के मंत्री किरेन रिजिजू ने तो सार्वजनिक तौर पर कहा कि वे गो मांस खाते हैं.

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Last Updated : July 11, 2026 at 8:11 PM IST

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