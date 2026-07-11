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रायबरेली में शंकराचार्य की 'गो-रक्षार्थ यात्रा' का भव्य स्वागत, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- सपा वाले ज्यादा गो भक्त

रायबरेली में शंकराचार्य की 'गो-रक्षार्थ यात्रा' का भव्य स्वागत, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- सपा वाले ज्यादा गौ भक्त ( Photo Credit; ETV Bharat )