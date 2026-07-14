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"अखिलेश यादव के बिना कांग्रेस जीरो", गठबंधन पर सपा सांसद का बड़ा बयान, कहा- इन्हें 50 से ज्यादा सीट नहीं देनी चाहिए

"अखिलेश यादव के बिना कांग्रेस जीरो", गठबंधन पर सपा सांसद का बड़ा बयान ( Photo Credit; ETV Bharat )