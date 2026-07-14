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"अखिलेश यादव के बिना कांग्रेस जीरो", गठबंधन पर सपा सांसद का बड़ा बयान, कहा- इन्हें 50 से ज्यादा सीट नहीं देनी चाहिए

सांसद एसपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं, जनता हमारे साथ है. कांग्रेस सिर्फ अपनी सीट बढ़ाने के लिए है.

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"अखिलेश यादव के बिना कांग्रेस जीरो", गठबंधन पर सपा सांसद का बड़ा बयान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 3:24 PM IST

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रायबरेली: समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ से सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने कांग्रेस पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और सपा के बिना उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है. उन्होंने यह भी दावा किया कि हम 2027 का विधानसभा चुनाव जीत करके यूपी में सरकार बनाएंगे.

"अखिलेश यादव के बिना कांग्रेस जीरो", गठबंधन पर सपा सांसद का बड़ा बयान (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, सांसद एसपी सिंह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने रायबरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस, बीजेपी से मिली हुई है. हर कोई जानता है इससे पहले उनके कितने विधायक थे, कितने सांसद थे. राहुल जी भी जीत नहीं पाए थे. अखिलेश यादव का साथ रहा तब प्रदेश की जनता उनके साथ आई. इसी कारण कांग्रेस की 6 सीटें निकल पाईं. अब यह लोग ऐसे बोल करके गठबंधन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. पीडीए को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं. हम 2027 का चुनाव जीत करके यूपी में सरकार बनाएंगे. बता दें कि हाल ही में इमरान मसूद ने कहा था कि सिर्फ राहुल गांधी की वजह से सपा को लोकसभा चुनाव में 37 सीटें मिली थीं.

'कांग्रेस का कोई वजूद नहीं'

सांसद एसपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है. जनता हमारे साथ है. कांग्रेस सिर्फ अपनी सीट बढ़ाने के लिए है और अपनी इम्पॉर्टेंस दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं. अखिलेश के बिना कांग्रेस जीरो है. इनकी सीट बढ़ जाए इसके लिये यह नौटंकी कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस का सपा से गठबंधन होता है उन्हें 50 से ज्यादा सीट नहीं देनी चाहिए.

'सिर्फ भोंपू का काम करते हैं राजभर'

इस दौरान सांसद ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर दूसरों की भाषा बोलते हैं. उनका बयान विवादास्पद रहता है, क्योंकि वह सिर्फ भोंपू का काम करते हैं, जो बोलने को कहा जाता है वह बोल देते हैं. यह पीडीए के कभी शुभचिंतक नहीं रहे. वर्तमान में अल्पसंख्यक, पिछड़े व अगड़े सब पीड़ित हैं. सबके लिये जो काम कर रहे हैं वह अखिलेश यादव हैं. उनसे अच्छा व विद्वान नेता प्रदेश में कोई नहीं है. हम लोग विधानसभा चुनाव जीत करके पीडीए की सरकार बनाएंगे.

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