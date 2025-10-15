ETV Bharat / state

कुछ लोगों को गाड़ी में नारियल और पत्थर लेकर घूमने की आदत थी, जहां देखो वहीं भूमिपूजन : श्यामबिहारी जायसवाल

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पूर्व विधायक गुलाब कमरो पर निशाना साधा है.

श्यामबिहारी जायसवाल का कमरो पर हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 15, 2025 at 12:42 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मनेंद्रगढ़ में 220 बिस्तर वाले अस्पताल के उद्घाटन के वक्त कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरो पर हमला बोला.



कांग्रेस ने सिर्फ किए झूठे वादे : मंत्री ने कहा कि 2013 से मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने केवल घोषणाओं और दिखावे तक बात सीमित रखी.जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे.कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल थे. डॉ. चरणदास महंत हमारे लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री थे. उस समय कहा गया कि मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन होने वाला है, लेकिन आखिर में पता चला कि जमीन ही नहीं है.

पिछली सरकार ने चिरमिरी में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का बोर्ड लगा दिया, लेकिन अस्पताल कभी नहीं बना. केवल बोर्ड से इलाज नहीं होता, अस्पताल बनना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए. हम जो कहते हैं, वही करते हैं. हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है. आज हमने 335 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से 220 बेड वाले अस्पताल का भूमि पूजन किया है. नवंबर में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री स्वयं इसका भूमि पूजन करेंगे, यह मैं आज की तारीख पर लिख र कह रहा हूं- श्यामबिहारी जायसवाल, कैबिनेट मंत्री

गाड़ी में नारियल और पत्थर लेकर घूमने की आदत : कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि कुछ लोगों को गाड़ी में नारियल और पत्थर लेकर घूमने की आदत थी. जहां देखो, वहीं भूमि पूजन करते थे. लेकिन काम एक भी पूरा नहीं हुआ. यह बयान सुनते ही मौजूद भीड़ में हलचल मच गई, क्योंकि मंत्री के इस तंज का इशारा साफ तौर पर भरतपुर-सोनहत के पूर्व कांग्रेस विधायक गुलाब कमरों की ओर था.


मंत्री जायसवाल के बयान के बाद से क्षेत्र की राजनीति में नई सरगर्मी आ गई है.स्थानीय लोगों में चर्चा है कि यह हमला सीधे तौर पर पूर्व विधायक गुलाब कमरों पर था, जिनके कार्यकाल में कई बार भूमि पूजन के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सके थे. कार्यक्रम में मंत्री के भाषण ने न केवल कांग्रेस के पूर्व शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, बल्कि भरतपुर-सोनहत के पुराने राजनीतिक समीकरणों को भी हवा दे दी है.

