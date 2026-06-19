ETV Bharat / state

वाराणसी: राहुल गांधी के 'परशुराम' अवतार पर बवाल, कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेसियों को बताया 'मूर्ख'

कैबिनेट मंत्री ने इसे मूर्खतापूर्ण बताते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह कृत्य बेहद बचकाना है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें.

Photo Credit; ETV Bharat
राहुल गांधी के परशुराम वाले पोस्टर सियासी घमासान (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 6:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर उनकी फोटो पर दुग्धाभिषेक किए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी ने इस कृत्य पर तीखा तंज कसा है. उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने इसे मूर्खतापूर्ण बताते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह कृत्य बेहद बचकाना है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें. दरअसल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को राहुल गांधी को भगवान परशुराम का रूप बताते हुए मां गंगा में उनका दुग्धाभिषेक किया और केक काटकर जन्मदिन मनाया है.

राहुल गांधी के परशुराम वाले पोस्टर सियासी घमासान (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी शुक्रवार, 19 जून को अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस अवसर पर वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मां गंगा में खड़े होकर राहुल गांधी के पोस्टर पर दुग्धाभिषेक किया और उनका जन्मदिन मनाया. इस पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाया गया है, जिनके एक हाथ में फरसा और दूसरे में संविधान की पुस्तक नजर आ रही है. कांग्रेस जहां इस फरसे के जरिए लोकतंत्र का हनन करने वालों को खत्म करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष इसे बचकानी हरकत बता रही है.

'कार्यकर्ताओं को सद्बुद्धि दें भगवान'

इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मूर्ख बताया है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भगवान परशुराम की तुलना राहुल गांधी से की है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और उन्हें सही रास्ते पर लेकर के चलें. उनके इस तरीके के बचकानी हरकत पर जवाब देने के लिए भाजपा के स्थानीय स्तर के पार्षद कार्यकर्ता ही काफी है. बता दें कि वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 11 किलो लड्डू का केक काटकर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया है.

ये भी पढ़ें- आसमान से बरस रही 'आग': गोरखपुर में पारा 39 पार, बेहाल वन्यजीवों के खान-पान में चिड़ियाघर प्रशासन ने किए बदलाव

TAGGED:

VARANASI NEWS
DUGDHABHISHEK CASE UP
STATEMENT OF RAVINDRA JAISWAL
UP POLITICAL NEWS
RAHUL GANDHI DUGDHABHISHEK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.