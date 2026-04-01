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मंत्री नंद गोपाल नंदी बोले- भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर उभरा

शाहजहांपुर पहुंचे मंत्री नंद गोपाल नंदी ( Photo credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल नंदी बुधवार को शाहजहांपुर पहुंचे. उन्होंने हनुमतधाम के दर्शन किए और पूजा अर्चना की. इस दौरान उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में इंडस्ट्री लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है. उन्होंने कहा कि भयमुक्त प्रदेश में आज तेजी से उद्योग स्थापित हो रहे हैं. नोएडा में सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री स्थापित होने पर उन्होंने कहा कि आज नोएडा पूरे उत्तर प्रदेश का कश्मीर है. मंत्री नंद गोपाल नंदी का बयान (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों का सर्वनाश हुआ है. आज दुनिया की बड़ी कंपनियां यूपी में अपनी इंडस्ट्री स्थापित कर रही हैं. आज पूरा उत्तर प्रदेश विरासत से विकास की ओर जा रहा है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 7 और नए एक्सप्रेस बनने जा रहे हैं, जिससे उद्योगों को रफ्तार मिलेगी.