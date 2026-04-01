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मंत्री नंद गोपाल नंदी बोले- भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर उभरा

शाहजहांपुर पहुंचे मंत्री नंद गोपाल नंदी ने हनुमतधाम के दर्शन किए और पूजा अर्चना की.

शाहजहांपुर पहुंचे मंत्री नंद गोपाल नंदी
शाहजहांपुर पहुंचे मंत्री नंद गोपाल नंदी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 7:40 PM IST

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शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल नंदी बुधवार को शाहजहांपुर पहुंचे. उन्होंने हनुमतधाम के दर्शन किए और पूजा अर्चना की. इस दौरान उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद रहे.

इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में इंडस्ट्री लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है. उन्होंने कहा कि भयमुक्त प्रदेश में आज तेजी से उद्योग स्थापित हो रहे हैं. नोएडा में सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री स्थापित होने पर उन्होंने कहा कि आज नोएडा पूरे उत्तर प्रदेश का कश्मीर है.

मंत्री नंद गोपाल नंदी का बयान (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों का सर्वनाश हुआ है. आज दुनिया की बड़ी कंपनियां यूपी में अपनी इंडस्ट्री स्थापित कर रही हैं. आज पूरा उत्तर प्रदेश विरासत से विकास की ओर जा रहा है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 7 और नए एक्सप्रेस बनने जा रहे हैं, जिससे उद्योगों को रफ्तार मिलेगी.

मंत्री नंद गोपाल नंदी ने हनुमतधाम के दर्शन किए
मंत्री नंद गोपाल नंदी ने हनुमतधाम के दर्शन किए (Photo credit: ETV Bharat)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों के नेतृत्व में आज प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने पर्यटन स्थल हनुमत धाम को विकसित किए जाने पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की सराहना की.



उन्होंने कहा कि 9 सालों में उत्तर प्रदेश में बहुत तरक्की की है. इंडस्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है. उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कई फैक्ट्रियां लग रही हैं तो कहीं पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है. गंगा एक्सप्रेस वे का लगभग काम पूरा हो चुका है. कभी भी उसका उद्घाटन हो सकता है.

शाहजहांपुर पहुंचे मंत्री नंद गोपाल नंदी
शाहजहांपुर पहुंचे मंत्री नंद गोपाल नंदी (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि सात नए और एक्सप्रेस में हमारे अभी है, जिन पर काम चल रहा है. भारत का मुकुट कश्मीर कहा जाता है. इस तरह से उत्तर प्रदेश का मुकुट नोएडा है. आज पवित्र धाम आया हूं अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो हनुमत धाम आ जाता है. इस पवित्र धाम पर आज दर्शन करने आया हूं.

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