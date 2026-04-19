फर्रुखाबाद पहुंचे महंत कमलनयन दास; बोले- 'राष्ट्र विरोधी विचार पनपते जा रहे हैं, समाज को जात-पात में बांट रहे'
कादरी गेट थाना क्षेत्र में रविवार को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 9:10 PM IST|
Updated : April 19, 2026 at 9:21 PM IST
फर्रुखाबाद : जिले कादरी गेट थाना क्षेत्र में रविवार को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस दौरान एक कॉलेज में स्थापित भगवान परशुराम की प्रतिमा के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में अयोध्या छावनी क्षेत्र के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास महाराज भी पहुंचे.
हवन पूजन के साथ ही भगवान परशुराम की प्रतिमा की आरती की गई. बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने विपक्ष पर जोरदार जुबानी हमला बोला. कादरी गेट थाना क्षेत्र स्थित एक काॅलेज पर रविवार को सुबह से ही ब्राह्मण समाज जन सेवा समिति के संस्थापक नारायण के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसकी शुरुआत सुबह 6:00 से प्रतिमा की साफ सफाई के साथ हुई.
उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम समाज और देश के सुधारक, रक्षक हैं. बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आज उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है. भगवान परशुराम ने हमेशा इस समाज का संरक्षण किया है. सब पर कृपा की है. नारी वंदन अधिनियम पारित न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि तमाम राष्ट्र विरोधी लोग हैं. उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र विरोधी विचार इतने पनपते जा रहे हैं. आज समाज को जात-पात में बांटते चले जा रहे हैं. आप समझदार हैं, आज समाज की क्या दशा होगी.
महंत कमलनयन दास महाराज ने कहा कि हमारे यहां माताएं आज से नहीं वैदिक काल से पूजी जातीं हैं, जिसमें गार्गी, वैदेही बड़ी विद्वान हुई हैं, उन्होंने समाज को दिशा दिखाई है.
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