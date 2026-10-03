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शामली धर्मांतरण मामले में नया मोड़; आयुष ने वीडियो जारी कर पिता पर लगाए गंभीर आरोप

युष मलिक ने वीडियो जारी कर पिता पर लगाए गंभीर आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: दवा व्यवसायी देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक धर्मांतरण प्रकरण में नया मोड़ आया है. आयुष मलिक के पिता ने शामली पुलिस को तहरीर देते हुए इलाहाबाद कोर्ट में पेशी के बाद बेटे आयुष मलिक के घर न पहुंचने पर दो लोगों पर अपहरण का मामला दर्ज करा दिया.

अब इस मामले पर आयुष मलिक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है. इसमें उसने पिता द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया है. उल्टा अपने पिता पर हीं सवाल खड़ा कर दिया है कि इस तरह के आरोप लगाकर उसके पिता शामली और आसपास के शहरों में दंगा भड़काना चाहते हैं. एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आयुष मालिक के पिता ने बयान दर्ज कराए थे कि उनका बेटा इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेशी के बाद से घर नहीं लौटा है. इसके बाद उनके बयान के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. वहीं, आयुष मालिक का जो वीडियो सामने आया है, उसकी भी जांच की जाएगी. अगर देवराज मलिक के आरोप सही हैं तो उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. क्या है पूरा मामला: शामली के दयानंदनगर निवासी दवा व्यवसायी देवराज मलिक ने चांदनी कुरैशी में नाम की युवती और उसके परिजनों पर उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर जबरन धर्मांतरण करने का मामला दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी चांदनी को कुरैशी, उसके पिता और एक अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके कुछ दिन बाद आयुष मलिक ने वापस सनातन धर्म में वापसी कर ली और उनके द्वारा अपने घर में अपने माता-पिता के साथ पूजा-पाठ करते हुए वीडियो भी सामने आया. लेकिन मामला उस समय दूसरी तरफ पलट गया जब आयुष मलिक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की. उन्होंने कहा कि उनके पिता ने जबरन उनको घर में बंधक बना रखा है. हाईकोर्ट का आदेश: हाईकोर्ट पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि आयुष मलिक बालिग है. उसे स्वतंत्रता की आजादी है. वह कहीं भी आ-जा सकता है और रह सकता है. किसी भी धर्म को अपना सकता है. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद से आयुष मलिक वापस अपने घर नहीं लौटा.