शामली धर्मांतरण मामले में नया मोड़; आयुष ने वीडियो जारी कर पिता पर लगाए गंभीर आरोप
आयुष मलिक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है. इसमें उसने पिता द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 10:12 AM IST
शामली: दवा व्यवसायी देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक धर्मांतरण प्रकरण में नया मोड़ आया है. आयुष मलिक के पिता ने शामली पुलिस को तहरीर देते हुए इलाहाबाद कोर्ट में पेशी के बाद बेटे आयुष मलिक के घर न पहुंचने पर दो लोगों पर अपहरण का मामला दर्ज करा दिया.
अब इस मामले पर आयुष मलिक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है. इसमें उसने पिता द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया है. उल्टा अपने पिता पर हीं सवाल खड़ा कर दिया है कि इस तरह के आरोप लगाकर उसके पिता शामली और आसपास के शहरों में दंगा भड़काना चाहते हैं.
एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आयुष मालिक के पिता ने बयान दर्ज कराए थे कि उनका बेटा इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेशी के बाद से घर नहीं लौटा है. इसके बाद उनके बयान के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.
वहीं, आयुष मालिक का जो वीडियो सामने आया है, उसकी भी जांच की जाएगी. अगर देवराज मलिक के आरोप सही हैं तो उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
क्या है पूरा मामला: शामली के दयानंदनगर निवासी दवा व्यवसायी देवराज मलिक ने चांदनी कुरैशी में नाम की युवती और उसके परिजनों पर उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर जबरन धर्मांतरण करने का मामला दर्ज कराया था.
इसके बाद पुलिस ने आरोपी चांदनी को कुरैशी, उसके पिता और एक अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके कुछ दिन बाद आयुष मलिक ने वापस सनातन धर्म में वापसी कर ली और उनके द्वारा अपने घर में अपने माता-पिता के साथ पूजा-पाठ करते हुए वीडियो भी सामने आया.
लेकिन मामला उस समय दूसरी तरफ पलट गया जब आयुष मलिक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की. उन्होंने कहा कि उनके पिता ने जबरन उनको घर में बंधक बना रखा है.
हाईकोर्ट का आदेश: हाईकोर्ट पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि आयुष मलिक बालिग है. उसे स्वतंत्रता की आजादी है. वह कहीं भी आ-जा सकता है और रह सकता है. किसी भी धर्म को अपना सकता है. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद से आयुष मलिक वापस अपने घर नहीं लौटा.
पिता ने क्या आरोप लगाए हैं: आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक ने सुल्तान कारी और मुफ्ती अब्दुल्लाह दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ मामला दर्ज कराया. इसमें उन्होंने कहा कि सुल्तान कारी उसके पास आया था और उन्हें एलानिया धमकी दी थी कि उनके बेटे आयुष का पुनः धर्म परिवर्तन कर दिया है. वह भी धर्म परिवर्तन कर लें और अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दें.
यह भी कहा था कि सुल्तान कारी के साथ मुफ्ती अब्दुल्ला दारुल उलूम देवबंद भी इस पूरे षडयंत्र में शामिल है. यह लोग अपने-अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे पुत्र व मेरे परिवार के साथ कोई संगीन घटना कर सकते हैं. इस मामले पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी थी.
बेटे ने पिता पर लगाए आरोप: देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक ने अपने पिता के आरोपों का खंडन किया है. अपना 1 मिनट 15 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है. इसमें आयुष ने कहा है कि 5 से 6 दिन पहले की बात है. मां से बात की थी, तब किडनैपिंग कहां से हो गई.
वकीलों से भी बात की थी. मेरे बाबूजी के खिलाफ कोई केस हो या फिर FIR वगैरह इस तरह का मामला मैं बाबूजी के साथ नहीं चाहता. यह चीज खराब है, ठीक नहीं है, जो उन्होंने कराया है. जो भी हो वह उनका मैटर है.
जिस तरह की बात बाबूजी बात को उठा रहे हैं, यह तो शामली में दंगे करवाने की बात है. अलग-अलग शहरों में भी दंगे करवाने की बात है. मैं ठीक हूं और खुश हूं. प्रॉपर्टी कल भी उनकी थी और आज भी उनकी है.
इस बात से वह बिल्कुल बेफिक्र रहें. प्रॉपर्टी का क्यों बार-बार मामला लाते हैं. मुझे दिक्कत होगी तो खुद पुलिस को बताऊंगा. आयुष ने और भी बातें वीडियो में कही है.
आयुष मालिक के पिता देवराज मलिक ने दो लोगों के खिलाफ उनके बेटे का अपहरण का मामला दर्ज कराया था. जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया.
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