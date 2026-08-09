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मथुरा में कारसेवा के ऐलान पर मौलाना साजिद रशीदी ने जताई चिंता, कहा- "गंभीरता से ले प्रशासन, यह वही शब्दावली है.."

सहारनपुर : श्रीकृष्ण जन्मस्थान को लेकर चित्रगुप्त पीठ की ओर से 6 दिसंबर को कारसेवा के ऐलान के बाद धार्मिक हलकों में हलचल बढ़ गई है. अब इस पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि संतों ने मथुरा और काशी की ओर कारसेवा लेकर जाने का ऐलान किया है. यह वही शब्दावली है, जो 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े आंदोलन में इस्तेमाल हुई थी. इसलिए शासन-प्रशासन से मेरी अपील है कि इस तरह के ऐलान को गंभीरता से लिया जाए.

मौलाना रशीदी ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और वह दिन देश के इतिहास में बेहद संवेदनशील घटना से जुड़ा है. अब इस ऐलान से मथुरा और काशी को लेकर दोबारा इसी तरह की कार्रवाई की आशंका पैदा की जा रही है. इसलिए मेरी शासन-प्रशासन से अपील है कि इस तरह के ऐलान को गंभीरता से लिया जाए और किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था बिगड़ने न दी जाए.

मथुरा में कारसेवा के ऐलान पर मौलाना साजिद रशीदी ने जताई चिंता (Video Credit; ETV Bharat)

मौलाना रशीदी ने यह भी कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों का समाधान कानून और संविधान के दायरे में होना चाहिए. उन्होंने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का भी जिक्र करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में संसद द्वारा बनाए गए कानून का सम्मान किया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने की प्रवृत्ति से बचने की बात कही थी.

रशीदी ने कहा कि जब कानून मौजूद है तो किसी भी व्यक्ति या संगठन को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. मौलाना ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो कथित तौर पर कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली कार्रवाई की बात कर रहे हैं.