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रामपुर: चुनाव लड़ने और प्रचार को लेकर एक्टर रज़ा मुराद ने तोड़ी चुप्पी, साफ किया रुख

रज़ा मुराद ने कहा कि चुनाव लड़ना आसान हो सकता है, लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है.

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रामपुर: चुनाव लड़ने और प्रचार को लेकर एक्टर रज़ा मुराद ने तोड़ी चुप्पी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 8:43 PM IST

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रामपुर : रामपुर पहुंचे मशहूर अभिनेता रजा मुराद ने अपने शहर के प्रति गहरा प्रेम जाहिर किया. प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भले ही वह मुंबई में रहते हों, लेकिन उनका दिल हमेशा रामपुर में ही बसता है और उनकी कोशिश रहती है कि उन्हें रामपुर आने का कोई मौका या बहाना मिल जाए.

अभिनेता रजा मुराद ने बताया कि मजदूर दिवस के मौके पर उनका कार्यक्रम बरेली में था, लेकिन रामपुर से मोहब्बत उन्हें दो दिन पहले ही यहां खींच लाई. उन्होंने कहा कि उन्हें रामपुर की गलियों, मोहल्लों, अपने घर की गली और यहां के लोगों से बेहद प्यार है और यही अपनापन उन्हें बार-बार इस शहर तक ले आता है. राजनीति में आने और चुनाव प्रचार को लेकर पूछे गए सवाल पर रजा मुराद ने साफ कहा कि उनका राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं है.

रामपुर: चुनाव लड़ने और प्रचार को लेकर एक्टर रज़ा मुराद ने तोड़ी चुप्पी (Video Credit; ETV Bharat)

हर समय रामपुर में रह पाना संभव नहीं

अभिनेता ने यह भी कहा कि कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों के लोग उनके दोस्त हैं और वह किसी एक पार्टी के साथ जुड़कर बाकी लोगों से दूरी नहीं बनाना चाहते. उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना आसान हो सकता है, लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. मतदाता पांच साल के लिए उम्मीद के साथ वोट देता है कि उसका प्रतिनिधि उसके लिए काम करेगा. इसके लिए क्षेत्र में रहना, लोगों के बीच रहना और लगातार काम करना जरूरी होता है. हालांकि उनका कार्यक्षेत्र मुंबई है, इसलिए उनके लिए हर समय रामपुर में रह पाना संभव नहीं है.

बंगाल में इस बार बेहद घमासान चुनाव
पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर रजा मुराद ने कहा कि अंतिम फैसला जनता जनार्दन का होता है और चार तारीख को जनता का फैसला सबके सामने आ जाएगा. उन्होंने कहा कि बंगाल में इस बार बेहद घमासान चुनाव हुआ है, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा. वहीं, बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रही सियासी जंग पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर पार्टी को चुनाव लड़ने और अपनी पूरी ताकत लगाने का अधिकार है. चाहे बीजेपी हो या ममता बनर्जी, सभी को अपनी बात रखने और चुनाव प्रचार करने का पूरा हक है.

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