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परवेश वर्मा की ओर से सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में एक गवाह के बयान दर्ज

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा की ओर से आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में आज एक गवाह के बयान दर्ज किए गए. एडिशनशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान परवेश वर्मा की ओर से गवाह यशदीप चतुर्वेदी ने अपने बयान दर्ज कराए. उसके बाद परवेश वर्मा की ओर से सुनवाई टालने की मांग की गई जिसके बाद कोर्ट ने साक्ष्य पेश करने के लिए अंतिम मौका देते हुए 8 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया. इसके पहले 25 जुलाई को परवेश वर्मा की ओर से कुछ दस्तावेज और पेन ड्राईव में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दाखिल किए गए थे. जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया. 15 जुलाई को परवेश वर्मा की ओर से दो गवाहों शक्ति सिंह सहरावत और कुलभूषण जैन के बयान दर्ज कराए गए थे.

शिकायतकर्ता परवेश वर्मा ने 4 जुलाई को अपना बयान दर्ज कराया था. परवेश वर्मा ने अपने बयान में कहा था कि सौरभ भारद्वाज ने उनके और उनके परिवार की छवि को खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाए. उन्होंने कहा था कि सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि परवेश वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने कथित सहयोगी को लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया.